Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/gost-863657396.html
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года - 18.10.2025, ПРАЙМ
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
ГОСТ на маркировку упаковки жидкостей для вейпов будет изменён до конца года, в нём появятся требования к размеру изображений и надписей, предупреждающих о... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T03:31+0300
2025-10-18T03:31+0300
бизнес
санкт-петербург
росстандарт
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863657396.jpg?1760747475
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. ГОСТ на маркировку упаковки жидкостей для вейпов будет изменён до конца года, в нём появятся требования к размеру изображений и надписей, предупреждающих о вреде использования такой продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "Основное изменение в стандарте - будет прописан процент поверхности упаковки, который они должны занимать, чтобы это была не маленькая сноска в конце, а чтобы это бросалось в глаза, чтобы это было ярко и максимально негативно", - сказал РИА Новости Шалаев. При этом набор устрашающих изображений, демонстрирующих вред здоровью от употребления вейпов, по его словам, возможно, будет и не такой, как на сигаретах, добавил руководитель Росстандарта. Он напомнил, что первый ГОСТ на жидкости для электронных систем доставки никотина появился ещё в 2018 году. В 2024 году в документ были внесены важнейшие изменения, уточнены требования к упаковке и маркировке. В частности, запрещалось наносить изображение "пищевых продуктов, фруктов, ягод, напитков, лекарственных средств, растений, киногероев, анимационных персонажей, людей, животных". Тем не менее, многие производители, по словам Шалаева, умело обходят эти требования. Инициатива об уточнении и ужесточении требований к оформлению упаковок жидкостей для вейпов поступила сначала от заксобрания Санкт-Петербурга, а потом от комитета по молодежной политике Госдумы, уточнил он. "По аналогии с табачными изделиями… нужно не просто говорить о том, что нельзя наносить на упаковку, но нужно показывать вред, который могут нанести вейпы. До конца года изменения в действующий ГОСТ будет приняты, чтобы максимально предотвратить применение никотинсодержащей продукции, особенно среди подростков, молодежи", - отметил Шалаев.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, росстандарт, госдума
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росстандарт, Госдума
03:31 18.10.2025
 
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года

Росстандарт: ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. ГОСТ на маркировку упаковки жидкостей для вейпов будет изменён до конца года, в нём появятся требования к размеру изображений и надписей, предупреждающих о вреде использования такой продукции, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
"Основное изменение в стандарте - будет прописан процент поверхности упаковки, который они должны занимать, чтобы это была не маленькая сноска в конце, а чтобы это бросалось в глаза, чтобы это было ярко и максимально негативно", - сказал РИА Новости Шалаев.
При этом набор устрашающих изображений, демонстрирующих вред здоровью от употребления вейпов, по его словам, возможно, будет и не такой, как на сигаретах, добавил руководитель Росстандарта.
Он напомнил, что первый ГОСТ на жидкости для электронных систем доставки никотина появился ещё в 2018 году. В 2024 году в документ были внесены важнейшие изменения, уточнены требования к упаковке и маркировке. В частности, запрещалось наносить изображение "пищевых продуктов, фруктов, ягод, напитков, лекарственных средств, растений, киногероев, анимационных персонажей, людей, животных". Тем не менее, многие производители, по словам Шалаева, умело обходят эти требования.
Инициатива об уточнении и ужесточении требований к оформлению упаковок жидкостей для вейпов поступила сначала от заксобрания Санкт-Петербурга, а потом от комитета по молодежной политике Госдумы, уточнил он.
"По аналогии с табачными изделиями… нужно не просто говорить о том, что нельзя наносить на упаковку, но нужно показывать вред, который могут нанести вейпы. До конца года изменения в действующий ГОСТ будет приняты, чтобы максимально предотвратить применение никотинсодержащей продукции, особенно среди подростков, молодежи", - отметил Шалаев.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосстандартГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала