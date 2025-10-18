Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии у бывших высокопоставленных чиновников изъяли более $7 млн - 18.10.2025, ПРАЙМ
В Грузии у бывших высокопоставленных чиновников изъяли более $7 млн
2025-10-18T16:40+0300
2025-10-18T16:40+0300
мировая экономика
грузия
ТБИЛИСИ, 18 окт - ПРАЙМ. Более 7 миллионов долларов, драгоценности и дорогостоящие картины были изъяты в результате обысков у бывших высокопоставленных чиновников Грузии, среди них был экс-премьер Ираклия Гарибашвили, заявил на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе. "В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация", - заявил Гагнидзе.По его словам, в следственных мероприятиях принимали участие около 230 сотрудников правоохранительных органов."В настоящее время сотрудники службы государственной безопасности и следственного подразделения генеральной прокуратуры Грузии интенсивно изучают и обрабатывают информацию об упомянутых документах и электрооборудовании. Также будет установлено происхождение денежных средств, после чего будут спланированы дальнейшие следственно-оперативные действия и правовое реагирование в отношении соответствующих лиц", - добавил Гагнидзе.Накануне СГБ Грузии сообщила, что были проведены обыски домов и квартир бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми лиц в рамках расследования разных уголовных дел.
грузия
мировая экономика, грузия
Мировая экономика, ГРУЗИЯ
© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Грузии
Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Public Domain/Arlington National Cemetery
ТБИЛИСИ, 18 окт - ПРАЙМ. Более 7 миллионов долларов, драгоценности и дорогостоящие картины были изъяты в результате обысков у бывших высокопоставленных чиновников Грузии, среди них был экс-премьер Ираклия Гарибашвили, заявил на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе.
"В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация", - заявил Гагнидзе.
По его словам, в следственных мероприятиях принимали участие около 230 сотрудников правоохранительных органов.
"В настоящее время сотрудники службы государственной безопасности и следственного подразделения генеральной прокуратуры Грузии интенсивно изучают и обрабатывают информацию об упомянутых документах и электрооборудовании. Также будет установлено происхождение денежных средств, после чего будут спланированы дальнейшие следственно-оперативные действия и правовое реагирование в отношении соответствующих лиц", - добавил Гагнидзе.
Накануне СГБ Грузии сообщила, что были проведены обыски домов и квартир бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и еще восьми лиц в рамках расследования разных уголовных дел.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В ходе обысков у мэра Владимира изъяли не менее 630 тысяч рублей
22 сентября, 10:54
 
