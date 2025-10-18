https://1prime.ru/20251018/ii--863660977.html

Минобрнауки: рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров

Минобрнауки: рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров - 18.10.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки: рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров

Стремительный рост отрасли искусственного интеллекта в России сопровождается значительным дефицитом кадров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. | 18.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Стремительный рост отрасли искусственного интеллекта в России сопровождается значительным дефицитом кадров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Стремительный рост отрасли ИИ в России сопровождается значительным дефицитом кадров: на специалистов в области сквозных технологий, таких как ИИ, включая повышенный спрос на профессионалов топового уровня, исследователей и разработчиков технологий ИИ", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что за период 2021-2024 гг. обеспечена разработка более 120 программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю "искусственный интеллект" 16 университетами, получившими на это грантовую поддержку в размере более 600 миллионов рублей. По разработанным программам обучились и продолжают обучение почти 15 тысяч студентов (в том числе 10 тысяч магистрантов – с 2022 года и 4 840 бакалавров – с 2023 года). "В целях качественной подготовки обучающихся и успешного внедрения разработанных образовательных программ в рамках проекта осуществляется повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере ИИ", - добавили в министерстве. Так, по итогам 2024 года более 5 тысяч педагогических работников образовательных организаций высшего образования повысили квалификацию в сфере ИИ.

