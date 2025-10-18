https://1prime.ru/20251018/ii--863660977.html
Минобрнауки: рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров
Минобрнауки: рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров - 18.10.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки: рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров
Стремительный рост отрасли искусственного интеллекта в России сопровождается значительным дефицитом кадров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T09:00+0300
2025-10-18T09:00+0300
2025-10-18T09:00+0300
экономика
минобрнауки
россия
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/81/841158135_0:659:2156:1872_1920x0_80_0_0_23da04adda686512021d2137365a428b.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Стремительный рост отрасли искусственного интеллекта в России сопровождается значительным дефицитом кадров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Стремительный рост отрасли ИИ в России сопровождается значительным дефицитом кадров: на специалистов в области сквозных технологий, таких как ИИ, включая повышенный спрос на профессионалов топового уровня, исследователей и разработчиков технологий ИИ", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что за период 2021-2024 гг. обеспечена разработка более 120 программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю "искусственный интеллект" 16 университетами, получившими на это грантовую поддержку в размере более 600 миллионов рублей. По разработанным программам обучились и продолжают обучение почти 15 тысяч студентов (в том числе 10 тысяч магистрантов – с 2022 года и 4 840 бакалавров – с 2023 года). "В целях качественной подготовки обучающихся и успешного внедрения разработанных образовательных программ в рамках проекта осуществляется повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере ИИ", - добавили в министерстве. Так, по итогам 2024 года более 5 тысяч педагогических работников образовательных организаций высшего образования повысили квалификацию в сфере ИИ.
https://1prime.ru/20251009/investory-863333964.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/81/841158135_0:431:2156:2048_1920x0_80_0_0_10bf3baa9826abeba55b78238bb6bbf9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобрнауки, россия, технологии, бизнес
Экономика, Минобрнауки, РОССИЯ, Технологии, Бизнес
Минобрнауки: рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров
Минобрнауки: стремительный рост отрасли ИИ в России сопровождается дефицитом кадров
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Стремительный рост отрасли искусственного интеллекта в России сопровождается значительным дефицитом кадров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Стремительный рост отрасли ИИ в России сопровождается значительным дефицитом кадров: на специалистов в области сквозных технологий, таких как ИИ, включая повышенный спрос на профессионалов топового уровня, исследователей и разработчиков технологий ИИ", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что за период 2021-2024 гг. обеспечена разработка более 120 программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю "искусственный интеллект" 16 университетами, получившими на это грантовую поддержку в размере более 600 миллионов рублей.
По разработанным программам обучились и продолжают обучение почти 15 тысяч студентов (в том числе 10 тысяч магистрантов – с 2022 года и 4 840 бакалавров – с 2023 года).
"В целях качественной подготовки обучающихся и успешного внедрения разработанных образовательных программ в рамках проекта осуществляется повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере ИИ", - добавили в министерстве.
Так, по итогам 2024 года более 5 тысяч педагогических работников образовательных организаций высшего образования повысили квалификацию в сфере ИИ.
Опрос показал отношение частных инвесторов к ИИ в управлении активами