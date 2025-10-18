https://1prime.ru/20251018/issledovanie--863662683.html

Исследование показало, какие гаджеты интересны россиянам больше, чем iPhone

2025-10-18T11:27+0300

экономика

samsung

apple

xiaomi

технологии

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Интерес россиян к новинкам от Xiaomi, представленным в конце сентября, вдвое обогнал спрос на новые модели смартфонов от компании Apple, презентованные в начале октября, выяснили аналитики CDEK.Shopping, исследование есть в распоряжении РИА Новости. "Аналитики сервиса отмечают фиксируют беспрецендентный интерес к презентованной 25 сентября новинке от Xiaomi. Спустя неделю после презентации Xiaomi 17 Pro Max ищут в два раза чаще, чем iPhone 17 за аналогичный период (неделя после презентации)", - сказано в исследовании. Также аналитики фиксируют, что ежедневный трафик на бренд Xiaomi на данный момент на 350% выше, чем на Apple. При этом Apple по-прежнему является лидером по продажам в категории смартфонов. По данным аналитиков, только 30 сентября китайский бренд смог обойти американского конкурента только 30 сентября - именно в этот день продажи Xiaomi превысили Apple. "Тем не менее, в долгой перспективе ситуация складывается в пользу Apple, бренд из Купертино — неизменный лидер в категории смартфонов. Топ-3 категории смартфонов за первое полугодие 2025 выглядит так: Apple — 41,8%, Honor — 16,8%, Samsung — 15,1%. Китайский Xiaomi не вошел в топ за первую половину года, но, возможно, ситуация изменится после выхода последнего флагмана", - добавили аналитики.

