Исследование показало, какие гаджеты интересны россиянам больше, чем iPhone
https://1prime.ru/20251018/issledovanie--863662683.html
Исследование показало, какие гаджеты интересны россиянам больше, чем iPhone
Исследование показало, какие гаджеты интересны россиянам больше, чем iPhone
Интерес россиян к новинкам от Xiaomi, представленным в конце сентября, вдвое обогнал спрос на новые модели смартфонов от компании Apple, презентованные в начале
2025-10-18T11:27+0300
2025-10-18T11:27+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Интерес россиян к новинкам от Xiaomi, представленным в конце сентября, вдвое обогнал спрос на новые модели смартфонов от компании Apple, презентованные в начале октября, выяснили аналитики CDEK.Shopping, исследование есть в распоряжении РИА Новости. "Аналитики сервиса отмечают фиксируют беспрецендентный интерес к презентованной 25 сентября новинке от Xiaomi. Спустя неделю после презентации Xiaomi 17 Pro Max ищут в два раза чаще, чем iPhone 17 за аналогичный период (неделя после презентации)", - сказано в исследовании. Также аналитики фиксируют, что ежедневный трафик на бренд Xiaomi на данный момент на 350% выше, чем на Apple. При этом Apple по-прежнему является лидером по продажам в категории смартфонов. По данным аналитиков, только 30 сентября китайский бренд смог обойти американского конкурента только 30 сентября - именно в этот день продажи Xiaomi превысили Apple. "Тем не менее, в долгой перспективе ситуация складывается в пользу Apple, бренд из Купертино — неизменный лидер в категории смартфонов. Топ-3 категории смартфонов за первое полугодие 2025 выглядит так: Apple — 41,8%, Honor — 16,8%, Samsung — 15,1%. Китайский Xiaomi не вошел в топ за первую половину года, но, возможно, ситуация изменится после выхода последнего флагмана", - добавили аналитики.
11:27 18.10.2025
 
Исследование показало, какие гаджеты интересны россиянам больше, чем iPhone

CDEK.Shopping: россияне интересуются новинками смартфонов Xiaomi больше, чем iPhone 17

© РИА Новости . Владимир ВяткинСалон связи
Салон связи - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Салон связи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Интерес россиян к новинкам от Xiaomi, представленным в конце сентября, вдвое обогнал спрос на новые модели смартфонов от компании Apple, презентованные в начале октября, выяснили аналитики CDEK.Shopping, исследование есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики сервиса отмечают фиксируют беспрецендентный интерес к презентованной 25 сентября новинке от Xiaomi. Спустя неделю после презентации Xiaomi 17 Pro Max ищут в два раза чаще, чем iPhone 17 за аналогичный период (неделя после презентации)", - сказано в исследовании.
Также аналитики фиксируют, что ежедневный трафик на бренд Xiaomi на данный момент на 350% выше, чем на Apple.
При этом Apple по-прежнему является лидером по продажам в категории смартфонов. По данным аналитиков, только 30 сентября китайский бренд смог обойти американского конкурента только 30 сентября - именно в этот день продажи Xiaomi превысили Apple.
"Тем не менее, в долгой перспективе ситуация складывается в пользу Apple, бренд из Купертино — неизменный лидер в категории смартфонов. Топ-3 категории смартфонов за первое полугодие 2025 выглядит так: Apple — 41,8%, Honor — 16,8%, Samsung — 15,1%. Китайский Xiaomi не вошел в топ за первую половину года, но, возможно, ситуация изменится после выхода последнего флагмана", - добавили аналитики.
Фирменный магазин Apple - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
1 октября, 15:04
 
