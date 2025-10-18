https://1prime.ru/20251018/kitaj-863655189.html

Китай заявил о праве на защиту своих национальных интересов

экономика

мировая экономика

китай

сша

кнр

дональд трамп

скотт бессент

blackstone group

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863655189.jpg?1760736624

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Китай оставляет за собой право на защиту своих национальных интересов в ответ на сдерживающие меры со стороны США, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с председателем и гендиректором инвестиционной компании Blackstone Group Стивеном Шварцманом. "Под стратегическим руководством глав двух государств торгово-экономические группы двух стран с мая провели четыре раунда переговоров, был достигнут ряд важных результатов, что эффективно способствовало стабилизации торгово-экономическим отношений двух стран. Однако после переговоров в Мадриде американская сторона ввела ряд сдерживающих мер против КНР, что серьезно нанесло ущерб китайской стороне. Китай имеет право принимать необходимые меры для защиты своих интересов", - приводятся слова министра на сайте ведомства. Он также подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Вашингтона выгодно обеим сторонам, а конфронтация лишь приведет к поражению. "Надеемся, что США совместно с Китаем, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в телефонном разговоре двух лидеров, будут вести равноправные диалог и консультации для надлежащего разрешения разногласий", - отметил Ван Вэньтао. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.

2025

мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, скотт бессент, blackstone group, минфин сша