На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США

На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США - 18.10.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США

Владимир Зеленский после встречи с главой США Дональдом Трампом готовит провокации против России, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с главой США Дональдом Трампом готовит провокации против России, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов. Ожидайте ударов по трубопроводу "Дружба". Зеленский снова в отчаянии", — говорится в публикации.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.Кроме того, портал Axios отметил, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".

