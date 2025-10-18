Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/koshkovich-863661249.html
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США - 18.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США
Владимир Зеленский после встречи с главой США Дональдом Трампом готовит провокации против России, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T09:14+0300
2025-10-18T09:14+0300
владимир зеленский
дональд трамп
запад
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с главой США Дональдом Трампом готовит провокации против России, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов. Ожидайте ударов по трубопроводу "Дружба". Зеленский снова в отчаянии", — говорится в публикации.Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.Кроме того, портал Axios отметил, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html
https://1prime.ru/20251012/zelenskiy-863423423.html
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп, запад, сша
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЗАПАД, США
09:14 18.10.2025
 
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после визита в США

Кошкович: Зеленский после встречи с Трампом готовит провокацию против России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи с главой США Дональдом Трампом готовит провокации против России, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов. Ожидайте ударов по трубопроводу "Дружба". Зеленский снова в отчаянии", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
16 октября, 12:59
Накануне Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

Кроме того, портал Axios отметил, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Признание Зеленского после удара ВС России вызвало изумление на Западе
12 октября, 08:56
 
Владимир ЗеленскийДональд ТрампЗАПАДСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала