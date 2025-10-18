https://1prime.ru/20251018/lotereya-863664066.html
Житель Петербурга выиграл 20 миллионов рублей в лотерее после вещего сна
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Житель Санкт-Петербурга Николай выиграл 20 миллионов рублей в лотерее "12 Добрых дел" - увидел накануне вещий сон, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, "Национальная Лотерея". "Николай из Санкт-Петербурга не считает себя суеверным человеком и редко обращает внимание на знаки судьбы. Но необычный сон, в котором он увидел, как выиграл крупный денежный приз, заставил мужчину купить в приложении билет лотереи "12 Добрых дел" и поверить в настоящее чудо, выиграв 20 миллионов рублей", - рассказали в компании. Победитель уже знает, как распорядится суперпризом: построит дом и часть денег отдаст на благотворительность. В планах у него помочь нуждающимся детям и животным. По словам победителя, как лучше всего потратить выигрыш, он тоже увидел во сне.
"Николай из Санкт-Петербурга
не считает себя суеверным человеком и редко обращает внимание на знаки судьбы. Но необычный сон, в котором он увидел, как выиграл крупный денежный приз, заставил мужчину купить в приложении билет лотереи "12 Добрых дел" и поверить в настоящее чудо, выиграв 20 миллионов рублей", - рассказали в компании.
Победитель уже знает, как распорядится суперпризом: построит дом и часть денег отдаст на благотворительность. В планах у него помочь нуждающимся детям и животным. По словам победителя, как лучше всего потратить выигрыш, он тоже увидел во сне.
