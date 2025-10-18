Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ремонт внешнего энергоснабжения ЗАЭС продлится около недели - 18.10.2025
Ремонт внешнего энергоснабжения ЗАЭС продлится около недели
Ремонт внешнего энергоснабжения ЗАЭС продлится около недели - 18.10.2025, ПРАЙМ
Ремонт внешнего энергоснабжения ЗАЭС продлится около недели
Ремонтные работы по восстановлению внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, как ожидается, продлятся около недели, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T20:03+0300
2025-10-18T20:03+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ремонтные работы по восстановлению внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, как ожидается, продлятся около недели, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня. "Хотя потребуется ещё некоторое время, прежде чем станция будет снова подключена к электросети - ожидается, что ремонт продлится около недели - теперь наконец-то появился свет в конце туннеля", - заявил Гросси, слова которого приводятся в пресс-релизе МАГАТЭ. По его словам, существует общее понимание того, что текущая ситуация не выгодна никому. "Это был сложный процесс, поскольку линии электропередачи находятся в зоне активных боевых действий, и нам сначала нужно было создать необходимые условия безопасности на месте, прежде чем приступить к ремонту", - добавил Гросси. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
20:03 18.10.2025
 
Ремонт внешнего энергоснабжения ЗАЭС продлится около недели

МАГАТЭ: ремонт для восстановления внешнего энергоснабжения ЗАЭС продлится около недели

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ремонтные работы по восстановлению внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, как ожидается, продлятся около недели, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня.
"Хотя потребуется ещё некоторое время, прежде чем станция будет снова подключена к электросети - ожидается, что ремонт продлится около недели - теперь наконец-то появился свет в конце туннеля", - заявил Гросси, слова которого приводятся в пресс-релизе МАГАТЭ.
По его словам, существует общее понимание того, что текущая ситуация не выгодна никому.
"Это был сложный процесс, поскольку линии электропередачи находятся в зоне активных боевых действий, и нам сначала нужно было создать необходимые условия безопасности на месте, прежде чем приступить к ремонту", - добавил Гросси.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
Лихачев ответил на вопрос о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС
11 октября, 10:21
11 октября, 10:21
 
