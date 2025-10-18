https://1prime.ru/20251018/magate-863672035.html

На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1"

На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1" - 18.10.2025, ПРАЙМ

На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1"

Работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая была отключена от Запорожской АЭС 7 мая, начались в субботу, ремонт на поврежденном... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T20:42+0300

2025-10-18T20:42+0300

2025-10-18T20:42+0300

украина

европа

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая была отключена от Запорожской АЭС 7 мая, начались в субботу, ремонт на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская", отключение которой произошло 23 сентября, начнется позднее в эти выходные, сообщается в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня. В свою очередь в Telegram-канале электростанции сообщалось, что персонал Запорожской АЭС уже начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская". "Сегодня утром после разминирования на подконтрольной Украине стороне начались работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавна-1", которая была отключена от ЗАЭС 7 мая. Позднее в эти выходные, также после завершения необходимых работ по разминированию обозначенного участка на другом берегу Днепра, должны начаться ремонтные работы на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская", которая была отключена 23 сентября, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения ЗАЭС", - сообщается в документе. МАГАТЭ сообщает, что после нескольких недель сложных переговоров Российская Федерация и Украина согласились с предложением МАГАТЭ о создании временных зон прекращения огня вокруг двух конкретных мест по разные стороны линии фронта, чтобы позволить группам экспертов провести ремонт на двух линиях электропередачи. Команды МАГАТЭ будут следить и сообщать о ходе ремонтных работ. Гросси заявил, что начало ремонтных работ "знаменует собой значительный шаг вперед в решительных усилиях по восстановлению внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции". На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.

https://1prime.ru/20251018/magate-863671650.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, всу