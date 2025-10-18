Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1" - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/magate-863672035.html
На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1"
На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1" - 18.10.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1"
Работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая была отключена от Запорожской АЭС 7 мая, начались в субботу, ремонт на поврежденном... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T20:42+0300
2025-10-18T20:42+0300
украина
европа
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая была отключена от Запорожской АЭС 7 мая, начались в субботу, ремонт на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская", отключение которой произошло 23 сентября, начнется позднее в эти выходные, сообщается в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня. В свою очередь в Telegram-канале электростанции сообщалось, что персонал Запорожской АЭС уже начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская". "Сегодня утром после разминирования на подконтрольной Украине стороне начались работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавна-1", которая была отключена от ЗАЭС 7 мая. Позднее в эти выходные, также после завершения необходимых работ по разминированию обозначенного участка на другом берегу Днепра, должны начаться ремонтные работы на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская", которая была отключена 23 сентября, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения ЗАЭС", - сообщается в документе. МАГАТЭ сообщает, что после нескольких недель сложных переговоров Российская Федерация и Украина согласились с предложением МАГАТЭ о создании временных зон прекращения огня вокруг двух конкретных мест по разные стороны линии фронта, чтобы позволить группам экспертов провести ремонт на двух линиях электропередачи. Команды МАГАТЭ будут следить и сообщать о ходе ремонтных работ. Гросси заявил, что начало ремонтных работ "знаменует собой значительный шаг вперед в решительных усилиях по восстановлению внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции". На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
https://1prime.ru/20251018/magate-863671650.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_2d045df3b61a6499f26c0936fcee675e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, всу
УКРАИНА, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ВСУ
20:42 18.10.2025
 
На ЗАЭС начался ремонт линии "Феросплавная-1"

МАГАТЭ: на Запорожской АЭС начались ремонтные работы на линии "Феросплавная-1"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая была отключена от Запорожской АЭС 7 мая, начались в субботу, ремонт на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская", отключение которой произошло 23 сентября, начнется позднее в эти выходные, сообщается в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС начались после установления локальных зон прекращения огня. В свою очередь в Telegram-канале электростанции сообщалось, что персонал Запорожской АЭС уже начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская".
"Сегодня утром после разминирования на подконтрольной Украине стороне начались работы по ремонту двух кабелей линии 330 кВ "Феросплавна-1", которая была отключена от ЗАЭС 7 мая. Позднее в эти выходные, также после завершения необходимых работ по разминированию обозначенного участка на другом берегу Днепра, должны начаться ремонтные работы на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская", которая была отключена 23 сентября, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения ЗАЭС", - сообщается в документе.
МАГАТЭ сообщает, что после нескольких недель сложных переговоров Российская Федерация и Украина согласились с предложением МАГАТЭ о создании временных зон прекращения огня вокруг двух конкретных мест по разные стороны линии фронта, чтобы позволить группам экспертов провести ремонт на двух линиях электропередачи. Команды МАГАТЭ будут следить и сообщать о ходе ремонтных работ.
Гросси заявил, что начало ремонтных работ "знаменует собой значительный шаг вперед в решительных усилиях по восстановлению внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции".
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Ремонт внешнего энергоснабжения ЗАЭС продлится около недели
20:03
 
УКРАИНАЕВРОПАРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала