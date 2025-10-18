https://1prime.ru/20251018/metally-863667310.html

Эксперт объяснила рост цен на цветные металлы

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Стоимость цветных металлов в мире следует за ценами на золото, так же как и за величиной спроса на них со стороны промышленности, рассказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасия Левченко. Биржевая стоимость цветных металлов в мире в последнее время заметно растёт. Так, стоимость цинка достигла самого высокого уровня в текущем году, превысив 3 000 доллара за тонну, цена алюминия - поднялась выше 2 800 долларов за тонну, впервые с мая 2022 года. Тем временем в прошедшую пятницу цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex обновила очередной исторический максимум. "Традиционно изменение цены на цветные металлы следует за ценами на золото. Когда золото достигает рекордных высот, некоторые инвесторы начинают искать альтернативы, что может перенаправлять капитал в другие металлы, включая платину и серебро, а также в цветные", - объяснила Левченко. "Также, в периоды нестабильности инвесторы могут одновременно проявлять интерес как к защитным активам (золото), так и к сырьевым товарам (цветные металлы), ожидая их дефицита в будущем", - добавила она. По словам Левченко, в настоящее время цены на ключевые цветные металлы, такие как алюминий, медь и цинк, действительно демонстрируют разнонаправленную, но в целом позитивную динамику, а некоторые из них достигли многомесячных или даже многолетних максимумов. Однако цена золота в меньшей степени зависит от состояния мировой промышленности, подчеркнула эксперт. "Спрос на цветные металлы (медь, алюминий, цинк, никель) - это промышленный спрос. Он напрямую связан с темпами глобального экономического роста, строительства и производства", - уточнила аналитик. Внешнеторговые конфликты и низкие биржевые запасы алюминия воздействуют на цены на металл, стоимость меди также растет из-за операционных проблем отдельных игроков рынка, следует из слов Левченко. В то же время в отличие от алюминия и меди в среднесрочной перспективе рынок цинка характеризуется перепроизводством, однако низкий уровень биржевых запасов поддерживает высокие цены и на этот металл, заключила она.

