Минпромторг опроверг информацию об отсрочке нового механизма утильсбора - 18.10.2025
Минпромторг опроверг информацию об отсрочке нового механизма утильсбора
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ опроверг информацию об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто оплатил автомобиль до 12 сентября 2025 года, о котором сообщают СМИ, сообщили журналистам в ведомстве. "Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчёта утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности", - сказали в Минпромторге.Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.В Минпромторге же отметили, что учтут сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили. Министерство уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки вступления в силу новых условий.
17:36 18.10.2025 (обновлено: 17:37 18.10.2025)
 
Минпромторг опроверг информацию об отсрочке нового механизма утильсбора

Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
Министерство промышленности и торговли РФ
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ опроверг информацию об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто оплатил автомобиль до 12 сентября 2025 года, о котором сообщают СМИ, сообщили журналистам в ведомстве.
"Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчёта утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности", - сказали в Минпромторге.
Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.
В Минпромторге же отметили, что учтут сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили. Министерство уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и Мантурову по вопросу отсрочки вступления в силу новых условий.
