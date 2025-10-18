https://1prime.ru/20251018/minpromtorg-863669818.html

Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор

Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор

Новые правила расчета утильсбора на авто не затронут тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг РФ.

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новые правила расчета утильсбора на авто не затронут тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг РФ. "В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортёров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", - рассказали в министерстве.

