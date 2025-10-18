Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор - 18.10.2025
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор - 18.10.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор
Новые правила расчета утильсбора на авто не затронут тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг РФ. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T17:54+0300
2025-10-18T17:54+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
минпромторг
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новые правила расчета утильсбора на авто не затронут тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг РФ. "В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортёров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", - рассказали в министерстве.
рф
бизнес, россия, рф, денис мантуров, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг
17:54 18.10.2025
 
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор

Минпромторг: новый утильсбор не затронет тех, кто оплатил его до вступления нормы в силу

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новые правила расчета утильсбора на авто не затронут тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг РФ.
"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортёров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", - рассказали в министерстве.
БизнесРОССИЯРФДенис МантуровМинпромторг
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
