https://1prime.ru/20251018/minpromtorg-863669818.html
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор - 18.10.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор
Новые правила расчета утильсбора на авто не затронут тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг РФ. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T17:54+0300
2025-10-18T17:54+0300
2025-10-18T17:54+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Новые правила расчета утильсбора на авто не затронут тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг РФ. "В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортёров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", - рассказали в министерстве.
https://1prime.ru/20251015/siluanov-863545191.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, денис мантуров, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор
Минпромторг: новый утильсбор не затронет тех, кто оплатил его до вступления нормы в силу