https://1prime.ru/20251018/mironov-863658149.html

Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении

Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении - 18.10.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении, чтобы деятели... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T04:19+0300

2025-10-18T04:19+0300

2025-10-18T04:19+0300

россия

экономика

общество

сергей миронов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863658149.jpg?1760750369

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении, чтобы деятели культуры, представители общественных организаций могли давать публичную оценку нынешнему телевизионному контенту. "Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает создать общественный Совет на телевидении. Напомню, что партия неоднократно выступала за его создание, чтобы на федеральных, региональных и местных телеканалах проводилась экспертиза контента, который предлагают телезрителям", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что законопроект на эту тему уже был внесен в Госдуму, но его отклонили. Лидер партии подчеркнул, что в такой Совет должны входить известные деятели культуры, представители общественных организаций, имеющие особые заслуги перед государством и обществом. "К огромному сожалению, на российском телевидении до сих пор встречаются передачи, которые показывают неприглядный контент. Цель - получить побольше рекламных бюджетов, но никто при этом толком не думает, что такие программы как минимум усиливают тревожность у россиян. Знаю, что с моей точкой зрения согласны многие граждане, и общественный Совет должен решить проблему контента с учётом мнения телезрителей", - считает Миронов. По словам политика, деятельность общественного Совета исключает цензуру, и все его решения должны носить рекомендательный характер, но при этом члены Совета должны получить возможность давать публичную оценку качеству программ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сергей миронов, госдума