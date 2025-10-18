Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении - 18.10.2025
Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении
Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении - 18.10.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении, чтобы деятели... | 18.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении, чтобы деятели культуры, представители общественных организаций могли давать публичную оценку нынешнему телевизионному контенту. "Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает создать общественный Совет на телевидении. Напомню, что партия неоднократно выступала за его создание, чтобы на федеральных, региональных и местных телеканалах проводилась экспертиза контента, который предлагают телезрителям", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что законопроект на эту тему уже был внесен в Госдуму, но его отклонили. Лидер партии подчеркнул, что в такой Совет должны входить известные деятели культуры, представители общественных организаций, имеющие особые заслуги перед государством и обществом. "К огромному сожалению, на российском телевидении до сих пор встречаются передачи, которые показывают неприглядный контент. Цель - получить побольше рекламных бюджетов, но никто при этом толком не думает, что такие программы как минимум усиливают тревожность у россиян. Знаю, что с моей точкой зрения согласны многие граждане, и общественный Совет должен решить проблему контента с учётом мнения телезрителей", - считает Миронов. По словам политика, деятельность общественного Совета исключает цензуру, и все его решения должны носить рекомендательный характер, но при этом члены Совета должны получить возможность давать публичную оценку качеству программ.
россия, общество, сергей миронов, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , Сергей Миронов, Госдума
04:19 18.10.2025
 
Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении

Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении, чтобы деятели культуры, представители общественных организаций могли давать публичную оценку нынешнему телевизионному контенту.
"Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает создать общественный Совет на телевидении. Напомню, что партия неоднократно выступала за его создание, чтобы на федеральных, региональных и местных телеканалах проводилась экспертиза контента, который предлагают телезрителям", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что законопроект на эту тему уже был внесен в Госдуму, но его отклонили. Лидер партии подчеркнул, что в такой Совет должны входить известные деятели культуры, представители общественных организаций, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.
"К огромному сожалению, на российском телевидении до сих пор встречаются передачи, которые показывают неприглядный контент. Цель - получить побольше рекламных бюджетов, но никто при этом толком не думает, что такие программы как минимум усиливают тревожность у россиян. Знаю, что с моей точкой зрения согласны многие граждане, и общественный Совет должен решить проблему контента с учётом мнения телезрителей", - считает Миронов.
По словам политика, деятельность общественного Совета исключает цензуру, и все его решения должны носить рекомендательный характер, но при этом члены Совета должны получить возможность давать публичную оценку качеству программ.
 
Экономика РОССИЯ Общество Сергей Миронов Госдума
 
 
