Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с предложением работы - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/moshennik-863660593.html
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с предложением работы
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с предложением работы - 18.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с предложением работы
Мошенники стали предлагать соискателям работу или стажировку и просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС и даже номера банковских карт якобы для оформления... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T08:23+0300
2025-10-18T08:23+0300
госдума
финансы
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мошенники стали предлагать соискателям работу или стажировку и просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС и даже номера банковских карт якобы для оформления договора, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают соискателям работу или стажировку с целью выманивания личных данных. Такие схемы становятся особенно опасными в условиях растущей цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателями происходит онлайн", - сказал он. По словам депутата, соискатели часто доверяют электронным письмам, объявлениям в социальных сетях и специализированных платформах, не проверяя их подлинность. При этом, как отметил Немкин, мошенники используют разнообразные приемы. "Наиболее распространенные схемы включают предложения "предоплаты" за обучение, оформление документов или участие в стажировке. Иногда жертв просят прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или даже номера банковских карт якобы для "оформления договора". В реальности эти данные используются для кражи личных данных и денег", - рассказал парламентарий. По словам депутата, особую осторожность следует проявлять, сталкиваясь с предложениями работы, которые обещают высокую зарплату без опыта - более того, часто такие вакансии сопровождаются давлением. "Соискателя торопят с подписанием документов или оплатой "обязательных сборов". Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании", - отметил Немкин. Он посоветовал тщательно проверять информацию о работодателе: искать отзывы, проверять наличие официального сайта и юридического адреса. "Также важно помнить, что законопослушные работодатели не требуют оплаты от соискателей за трудоустройство или стажировку. На государственном уровне ведется работа по выявлению и пресечению подобных мошеннических схем. Правоохранительные органы и онлайн-платформы совместно разрабатывают инструменты для блокировки подозрительных вакансий и защиты пользователей. Однако главная линия защиты всегда остается за самими соискателями и их внимательностью", - подчеркнул парламентарий. Для безопасного трудоустройства Немкин рекомендовал использовать проверенные ресурсы и платформы и не передавать личные данные третьим лицам.
https://1prime.ru/20251017/moshenniki-863634548.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, финансы, общество
Госдума, Финансы, Общество
08:23 18.10.2025
 
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с предложением работы

Депутат ГД РФ Немкин: мошенники начали красть личные данные под видом стажировки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Мошенники стали предлагать соискателям работу или стажировку и просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС и даже номера банковских карт якобы для оформления договора, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают соискателям работу или стажировку с целью выманивания личных данных. Такие схемы становятся особенно опасными в условиях растущей цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателями происходит онлайн", - сказал он.
По словам депутата, соискатели часто доверяют электронным письмам, объявлениям в социальных сетях и специализированных платформах, не проверяя их подлинность. При этом, как отметил Немкин, мошенники используют разнообразные приемы.
"Наиболее распространенные схемы включают предложения "предоплаты" за обучение, оформление документов или участие в стажировке. Иногда жертв просят прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или даже номера банковских карт якобы для "оформления договора". В реальности эти данные используются для кражи личных данных и денег", - рассказал парламентарий.
По словам депутата, особую осторожность следует проявлять, сталкиваясь с предложениями работы, которые обещают высокую зарплату без опыта - более того, часто такие вакансии сопровождаются давлением.
"Соискателя торопят с подписанием документов или оплатой "обязательных сборов". Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании", - отметил Немкин.
Он посоветовал тщательно проверять информацию о работодателе: искать отзывы, проверять наличие официального сайта и юридического адреса.
"Также важно помнить, что законопослушные работодатели не требуют оплаты от соискателей за трудоустройство или стажировку. На государственном уровне ведется работа по выявлению и пресечению подобных мошеннических схем. Правоохранительные органы и онлайн-платформы совместно разрабатывают инструменты для блокировки подозрительных вакансий и защиты пользователей. Однако главная линия защиты всегда остается за самими соискателями и их внимательностью", - подчеркнул парламентарий.
Для безопасного трудоустройства Немкин рекомендовал использовать проверенные ресурсы и платформы и не передавать личные данные третьим лицам.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В ЦБ рассказали, как мошенники зарабатывают на чужих онлайн-заказах
Вчера, 14:41
 
ГосдумаФинансыОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала