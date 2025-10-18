В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году

https://1prime.ru/20251018/mvd-863674016.html

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщила пресс-служба миграционной службы МВД России. "Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами миграционной службы МВД России Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики. В сообщении говорится, что в ходе рабочей встречи с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской были достигнуты договоренности по взаимодействию ведомства с правительством Псковской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием и размещением депортированных из Латвии россиян, а также получением ими необходимых документов. В ведомстве сообщили, что в центре временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиале ФГУП "ПВС" МВД России по Псковской области такой категории граждан предоставлена возможность приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов в режиме "единого окна". Кроме того, как сообщили в ведомстве, правительство Псковской области оказывает максимальный объём поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.

