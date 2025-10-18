Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/mvd-863674016.html
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году - 18.10.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году
Заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщила... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T23:52+0300
2025-10-18T23:52+0300
россия
общество
псковская область
рф
прибалтика
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщила пресс-служба миграционной службы МВД России. "Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами миграционной службы МВД России Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики. В сообщении говорится, что в ходе рабочей встречи с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской были достигнуты договоренности по взаимодействию ведомства с правительством Псковской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием и размещением депортированных из Латвии россиян, а также получением ими необходимых документов. В ведомстве сообщили, что в центре временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиале ФГУП "ПВС" МВД России по Псковской области такой категории граждан предоставлена возможность приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов в режиме "единого окна". Кроме того, как сообщили в ведомстве, правительство Псковской области оказывает максимальный объём поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.
https://1prime.ru/20240217/843098929.html
псковская область
рф
прибалтика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , псковская область, рф, прибалтика, мвд
РОССИЯ, Общество , ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РФ, Прибалтика, МВД
23:52 18.10.2025
 
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году

Заявления об участии в программе по переселению в РФ в 2025 г подали 12,5 тысячи человек

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщила пресс-служба миграционной службы МВД России.
"Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами миграционной службы МВД России Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики.
В сообщении говорится, что в ходе рабочей встречи с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской были достигнуты договоренности по взаимодействию ведомства с правительством Псковской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием и размещением депортированных из Латвии россиян, а также получением ими необходимых документов.
В ведомстве сообщили, что в центре временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиале ФГУП "ПВС" МВД России по Псковской области такой категории граждан предоставлена возможность приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов в режиме "единого окна".
Кроме того, как сообщили в ведомстве, правительство Псковской области оказывает максимальный объём поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2024
В России упростили условия программы переселения для репатриантов
17 февраля 2024, 10:31
 
РОССИЯОбществоПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬРФПрибалтикаМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала