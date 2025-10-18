https://1prime.ru/20251018/mvd-863674016.html
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году - 18.10.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году
Заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщила... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T23:52+0300
2025-10-18T23:52+0300
2025-10-18T23:52+0300
россия
общество
псковская область
рф
прибалтика
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщила пресс-служба миграционной службы МВД России. "Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами миграционной службы МВД России Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики. В сообщении говорится, что в ходе рабочей встречи с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской были достигнуты договоренности по взаимодействию ведомства с правительством Псковской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием и размещением депортированных из Латвии россиян, а также получением ими необходимых документов. В ведомстве сообщили, что в центре временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиале ФГУП "ПВС" МВД России по Псковской области такой категории граждан предоставлена возможность приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов в режиме "единого окна". Кроме того, как сообщили в ведомстве, правительство Псковской области оказывает максимальный объём поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.
https://1prime.ru/20240217/843098929.html
псковская область
рф
прибалтика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , псковская область, рф, прибалтика, мвд
РОССИЯ, Общество , ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РФ, Прибалтика, МВД
В МВД рассказали о программе по переселению в Россию в 2025 году
Заявления об участии в программе по переселению в РФ в 2025 г подали 12,5 тысячи человек
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщила пресс-служба миграционной службы МВД России.
"Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами миграционной службы МВД России
Анна Вишнякова посетила Псковскую область
для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией граждан нашей страны из стран Прибалтики
.
В сообщении говорится, что в ходе рабочей встречи с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской были достигнуты договоренности по взаимодействию ведомства с правительством Псковской области для оперативного решения вопросов, связанных с прибытием и размещением депортированных из Латвии
россиян, а также получением ими необходимых документов.
В ведомстве сообщили, что в центре временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиале ФГУП "ПВС" МВД России по Псковской области такой категории граждан предоставлена возможность приоритетного обращения за получением государственных услуг в сфере миграции и необходимых документов в режиме "единого окна".
Кроме того, как сообщили в ведомстве, правительство Псковской области оказывает максимальный объём поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.
В России упростили условия программы переселения для репатриантов