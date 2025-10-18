https://1prime.ru/20251018/obekt--863662969.html
В Черниговской области получил повреждения энергообъект
2025-10-18T12:00+0300
2025-10-18T12:00+0300
2025-10-18T12:00+0300
энергетика
украина
харьковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины, часть региона осталась без света, сообщает украинский телеканал "Общественное". Как говорится в Telegram-канале ТВ, поврежден "энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области". "Энергетики работают над восстановлением, сообщили в облэнерго (оператор системы распределения - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. По данным "Общественного", после взрывов в Харьковской области наблюдаются перебои с электроснабжением в Чугуевской общине региона.
украина
харьковская область
украина, харьковская область
Энергетика, УКРАИНА, Харьковская область
В Черниговской области получил повреждения энергообъект
Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины
