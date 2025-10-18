https://1prime.ru/20251018/obekt--863662969.html

В Черниговской области получил повреждения энергообъект

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины, часть региона осталась без света, сообщает украинский телеканал "Общественное". Как говорится в Telegram-канале ТВ, поврежден "энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области". "Энергетики работают над восстановлением, сообщили в облэнерго (оператор системы распределения - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. По данным "Общественного", после взрывов в Харьковской области наблюдаются перебои с электроснабжением в Чугуевской общине региона.

