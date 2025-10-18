Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Черниговской области получил повреждения энергообъект
В Черниговской области получил повреждения энергообъект
2025-10-18T12:00+0300
2025-10-18T12:00+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины, часть региона осталась без света, сообщает украинский телеканал "Общественное". Как говорится в Telegram-канале ТВ, поврежден "энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области". "Энергетики работают над восстановлением, сообщили в облэнерго (оператор системы распределения - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. По данным "Общественного", после взрывов в Харьковской области наблюдаются перебои с электроснабжением в Чугуевской общине региона.
украина, харьковская область
Энергетика, УКРАИНА, Харьковская область
12:00 18.10.2025
 
В Черниговской области получил повреждения энергообъект

Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины

© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko Украина
Украина
Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Энергетический объект поврежден в Черниговской области Украины, часть региона осталась без света, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Как говорится в Telegram-канале ТВ, поврежден "энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области". "Энергетики работают над восстановлением, сообщили в облэнерго (оператор системы распределения - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
По данным "Общественного", после взрывов в Харьковской области наблюдаются перебои с электроснабжением в Чугуевской общине региона.
Энергетика УКРАИНА Харьковская область
 
 
