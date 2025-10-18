https://1prime.ru/20251018/ogranicheniya--863660187.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 18.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщили в субботу в авиагавани. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T08:06+0300
2025-10-18T08:06+0300
2025-10-18T08:07+0300
экономика
уфа
росавиация
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщили в субботу в авиагавани. Ранее в Росавиации объявили о введении ограничений в работе аэропорта. "Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
https://1prime.ru/20251012/avia-863437891.html
уфа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, росавиация, бизнес
Экономика, Уфа, Росавиация, Бизнес
В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы