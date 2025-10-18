https://1prime.ru/20251018/ogranicheniya--863660187.html

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 18.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщили в субботу в авиагавани. | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T08:06+0300

2025-10-18T08:06+0300

2025-10-18T08:07+0300

экономика

уфа

росавиация

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщили в субботу в авиагавани. Ранее в Росавиации объявили о введении ограничений в работе аэропорта. "Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

https://1prime.ru/20251012/avia-863437891.html

уфа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уфа, росавиация, бизнес