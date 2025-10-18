https://1prime.ru/20251018/ogranicheniya--863660749.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "️Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
