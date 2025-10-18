https://1prime.ru/20251018/ogranicheniya--863660749.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - 18.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T08:40+0300

2025-10-18T08:40+0300

2025-10-18T08:40+0300

экономика

росавиация

калуга

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "️Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20251012/avia-863437891.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, калуга, бизнес