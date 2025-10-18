В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

https://1prime.ru/20251018/ogranicheniya-863661636.html

2025-10-18T09:43+0300

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. "Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, выполнявшие рейсы в Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

