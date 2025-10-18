https://1prime.ru/20251018/orban-863657580.html

Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине

Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине - 18.10.2025, ПРАЙМ

Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп единодушно согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T03:52+0300

2025-10-18T03:52+0300

2025-10-18T04:02+0300

экономика

мировая экономика

венгрия

сша

украина

виктор орбан

дональд трамп

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863657580.jpg?1760749367

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп единодушно согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения очередных переговоров по урегулированию украинского кризиса, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил последовательным отстаиванием мирного подхода на фоне милитаристской политики других стран ЕС, в связи с этим РИА Новости собрало некоторые заявления венгерского премьера, иллюстрирующие позицию его страны в этом вопросе. В целом Орбан считает, что Россия уже одержала победу в конфликте и исход его предопределен. Именно в таком ключе, по его словам, он обсуждал это с Трампом. "Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - так охарактеризовал ситуацию венгерский лидер. Более того, Россия в результате станет сильнее, уверен премьер-министр Венгрии. "Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее", - говорил он. Евросоюз, по его мнению, вообще не должен участвовать в урегулировании. Орбан сравнивал его с лакеем у стола переговоров, за которым сидят Россия и США. "Ее (Европы - ред.) место - в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают", - завил Орбан еще в ноябре 2024 года. При этом Украина "поставила не на ту лошадь", говорил Орбан, имея в виду срыв стамбульских договоренностей в 2022 году под влиянием англосаксов. Зеленского он характеризовал как комика, который играет президента. "Появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - говорил Орбан. Он выражал уверенность, что Зеленский не хочет мира, несмотря на крайнее истощение Украины, которая, по мнению венгерского премьера, находится на ИВЛ. Оценивая ситуацию более глобально, Орбан называл исторической ошибкой действия Запада, который подтолкнул Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем. Кроме того, он констатировал крах миропорядка, основанного на гегемонии либералов, которая, по его словам, принесла в мир "войны, хаос и разрушенные экономики". Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.

венгрия

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, ес