Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/orban-863657580.html
Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине
Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине - 18.10.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп единодушно согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T03:52+0300
2025-10-18T04:02+0300
экономика
мировая экономика
венгрия
сша
украина
виктор орбан
дональд трамп
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863657580.jpg?1760749367
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп единодушно согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения очередных переговоров по урегулированию украинского кризиса, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил последовательным отстаиванием мирного подхода на фоне милитаристской политики других стран ЕС, в связи с этим РИА Новости собрало некоторые заявления венгерского премьера, иллюстрирующие позицию его страны в этом вопросе. В целом Орбан считает, что Россия уже одержала победу в конфликте и исход его предопределен. Именно в таком ключе, по его словам, он обсуждал это с Трампом. "Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - так охарактеризовал ситуацию венгерский лидер. Более того, Россия в результате станет сильнее, уверен премьер-министр Венгрии. "Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее", - говорил он. Евросоюз, по его мнению, вообще не должен участвовать в урегулировании. Орбан сравнивал его с лакеем у стола переговоров, за которым сидят Россия и США. "Ее (Европы - ред.) место - в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают", - завил Орбан еще в ноябре 2024 года. При этом Украина "поставила не на ту лошадь", говорил Орбан, имея в виду срыв стамбульских договоренностей в 2022 году под влиянием англосаксов. Зеленского он характеризовал как комика, который играет президента. "Появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - говорил Орбан. Он выражал уверенность, что Зеленский не хочет мира, несмотря на крайнее истощение Украины, которая, по мнению венгерского премьера, находится на ИВЛ. Оценивая ситуацию более глобально, Орбан называл исторической ошибкой действия Запада, который подтолкнул Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем. Кроме того, он констатировал крах миропорядка, основанного на гегемонии либералов, которая, по его словам, принесла в мир "войны, хаос и разрушенные экономики". Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
венгрия
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, ес
Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, США, УКРАИНА, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
03:52 18.10.2025 (обновлено: 04:02 18.10.2025)
 
Орбан рассказал о позиции Венгрии по Украине

Орбан заявил, что Россия уже победила в конфликте на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп единодушно согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения очередных переговоров по урегулированию украинского кризиса, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил последовательным отстаиванием мирного подхода на фоне милитаристской политики других стран ЕС, в связи с этим РИА Новости собрало некоторые заявления венгерского премьера, иллюстрирующие позицию его страны в этом вопросе.
В целом Орбан считает, что Россия уже одержала победу в конфликте и исход его предопределен. Именно в таком ключе, по его словам, он обсуждал это с Трампом.
"Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - так охарактеризовал ситуацию венгерский лидер.
Более того, Россия в результате станет сильнее, уверен премьер-министр Венгрии.
"Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее", - говорил он.
Евросоюз, по его мнению, вообще не должен участвовать в урегулировании. Орбан сравнивал его с лакеем у стола переговоров, за которым сидят Россия и США.
"Ее (Европы - ред.) место - в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают", - завил Орбан еще в ноябре 2024 года.
При этом Украина "поставила не на ту лошадь", говорил Орбан, имея в виду срыв стамбульских договоренностей в 2022 году под влиянием англосаксов. Зеленского он характеризовал как комика, который играет президента.
"Появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - говорил Орбан.
Он выражал уверенность, что Зеленский не хочет мира, несмотря на крайнее истощение Украины, которая, по мнению венгерского премьера, находится на ИВЛ.
Оценивая ситуацию более глобально, Орбан называл исторической ошибкой действия Запада, который подтолкнул Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем. Кроме того, он констатировал крах миропорядка, основанного на гегемонии либералов, которая, по его словам, принесла в мир "войны, хаос и разрушенные экономики".
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕНГРИЯСШАУКРАИНАВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала