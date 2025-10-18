https://1prime.ru/20251018/podmoskove-863659753.html

В Подмосковье пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 окт - ПРАЙМ. Второе заседание Совета регионов России и Узбекистана состоится в Московской области 21-22 октября, стороны намерены подписать пакет соглашений, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД. "В Московской области 21-22 октября 2025 года состоится второе заседание Совета регионов России и Узбекистана, являющегося ключевой площадкой для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении, размещённом на сайте "Дунё". Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также правительство Московской области. В рамках форума запланированы пленарное заседание, заседания Российско-узбекского и Узбекско-российского деловых советов, а также тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества - включая перспективы электронной торговли, инвестиции в промышленность, координацию в сфере транспорта и логистики, реализацию энергетических проектов и взаимодействие в агропромышленном комплексе. "По итогам второго Совета регионов планируется определить новые направления сотрудничества, подписать конкретные соглашения между регионами и бизнес-структурами двух стран, а также наметить пути преодоления существующих препятствий в развитии торгово-экономических связей", - добавили в "Дунё". Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством глав двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более 5 миллиардов долларов.

