В Подмосковье пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана - 18.10.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана
В Подмосковье пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана - 18.10.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана
Второе заседание Совета регионов России и Узбекистана состоится в Московской области 21-22 октября, стороны намерены подписать пакет соглашений, сообщает... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T07:14+0300
2025-10-18T07:14+0300
экономика
россия
узбекистан
московская область
ташкент
владимир путин
мид
ТАШКЕНТ, 18 окт - ПРАЙМ. Второе заседание Совета регионов России и Узбекистана состоится в Московской области 21-22 октября, стороны намерены подписать пакет соглашений, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД. "В Московской области 21-22 октября 2025 года состоится второе заседание Совета регионов России и Узбекистана, являющегося ключевой площадкой для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении, размещённом на сайте "Дунё". Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также правительство Московской области. В рамках форума запланированы пленарное заседание, заседания Российско-узбекского и Узбекско-российского деловых советов, а также тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества - включая перспективы электронной торговли, инвестиции в промышленность, координацию в сфере транспорта и логистики, реализацию энергетических проектов и взаимодействие в агропромышленном комплексе. "По итогам второго Совета регионов планируется определить новые направления сотрудничества, подписать конкретные соглашения между регионами и бизнес-структурами двух стран, а также наметить пути преодоления существующих препятствий в развитии торгово-экономических связей", - добавили в "Дунё". Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством глав двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более 5 миллиардов долларов.
узбекистан
московская область
ташкент
россия, узбекистан, московская область, ташкент, владимир путин, мид
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Московская область, Ташкент, Владимир Путин, МИД
07:14 18.10.2025
 
В Подмосковье пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана

В Подмосковье пройдет заседание Совета регионов России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 окт - ПРАЙМ. Второе заседание Совета регионов России и Узбекистана состоится в Московской области 21-22 октября, стороны намерены подписать пакет соглашений, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД.
"В Московской области 21-22 октября 2025 года состоится второе заседание Совета регионов России и Узбекистана, являющегося ключевой площадкой для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении, размещённом на сайте "Дунё".
Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также правительство Московской области.
В рамках форума запланированы пленарное заседание, заседания Российско-узбекского и Узбекско-российского деловых советов, а также тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества - включая перспективы электронной торговли, инвестиции в промышленность, координацию в сфере транспорта и логистики, реализацию энергетических проектов и взаимодействие в агропромышленном комплексе.
"По итогам второго Совета регионов планируется определить новые направления сотрудничества, подписать конкретные соглашения между регионами и бизнес-структурами двух стран, а также наметить пути преодоления существующих препятствий в развитии торгово-экономических связей", - добавили в "Дунё".
Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством глав двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более 5 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНМосковская областьТашкентВладимир ПутинМИД
 
 
Заголовок открываемого материала