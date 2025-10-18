В Ульяновской области беспилотники атаковали подстанцию

https://1prime.ru/20251018/podstantsiya-863663509.html

общество

происшествия

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Подстанция в поселке Вешкайма Ульяновской области ночью была атакована беспилотниками, жертв нет, работа объекта после локализации пожара восстановлена, сообщили в центре управления регионом (ЦУР). "По официальным данным, в ночь с 17 на 18 октября атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва. На данную минуту известно, что жертв нет, пожар локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦУР. Отмечается также, что работа подстанции восстановлена, "подача электричества осуществляется в штатном режиме".

