https://1prime.ru/20251018/populjarnost-863659175.html

В Т-Банке рассказали, как повысить популярность цифрового рубля

В Т-Банке рассказали, как повысить популярность цифрового рубля - 18.10.2025, ПРАЙМ

В Т-Банке рассказали, как повысить популярность цифрового рубля

Физические лица в России начнут активно использовать цифровые рубли, если, в том числе, автоматизировать и упростить процедуры крупных покупок и различных... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T06:32+0300

2025-10-18T06:32+0300

2025-10-18T06:32+0300

финансы

россия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863659175.jpg?1760758322

МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Физические лица в России начнут активно использовать цифровые рубли, если, в том числе, автоматизировать и упростить процедуры крупных покупок и различных выплат для клиента в этой форме нацвалюты, заявил РИА Новости вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов. Повысить популярность цифрового рубля можно путем создания спроса. "Например, автоматизировать и упростить процедуры крупных покупок, различных выплат для клиента, сформировав таким образом предложение. Тогда клиенты - физические лица начнут активно использовать цифровые рубли для удовлетворения своих конкретных потребностей", - сказал Хромов. Более того, цифровой рубль способен значительно облегчить бюрократические процедуры, где зачастую возникают трудности и необходимы дополнительные проверки. "Другой важный аспект состоит в том, что цифровой рубль позволит государству отслеживать целевые расходы. Таким образом, отпадет необходимость тратить ресурсы на администрирование, бюрократию, контроль и принятие решений", - отметил он. "Сейчас цифровой рубль как продукт, на мой взгляд, является достаточно сложным, как с точки зрения его применения, так и клиентского опыта, например открытия. Всем участникам рынка придется проделать непростой путь в донесении ценности, обучении и в целом улучшении клиентского пути", - считает Хромов. Также спикер пояснил, что начисление кэшбэка на цифровые рубли не предусмотрено, поскольку цифровой рубль создавался как средство для проведения платежей и переводов - начисление процентов не предусмотрено, цифровой рубль также не будет использоваться как средство кредитования. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в Банке России, он станет на горизонте пяти-семи лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россия, банк россии