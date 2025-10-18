Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/porsche-863661365.html
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche - 18.10.2025, ПРАЙМ
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche
Мосгорсуд обязал официального дилера ООО "Порше Центр Москва" вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche, добавить разницу в цене на покупку... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T09:24+0300
2025-10-18T09:24+0300
porsche
мосгорсуд
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд обязал официального дилера ООО "Порше Центр Москва" вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche, добавить разницу в цене на покупку нового автомобиля, а также выплатить штраф и неустойку, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. Житель столицы приобрел Porsche в феврале 2021 года, а осенью в машине обнаружилась техническая неисправность. Владелец обратился в ООО "Порше Центр Москва", куда автомобиль доставили на ремонт. Во время диагностики была установлена проблема с тахометром (прибор, который показывает обороты двигателя). Был составлен акт работ, которые должны были устранить поломку. Спустя полтора месяца никаких изменений с машиной не произошло, водителю ее не вернули. Тогда он направил "досудебную претензию о расторжении договора купли-продажи", возврате уплаченных денег (стоимости машины) и выплате разницы между ценой бракованного автомобиля и аналогичного нового, указывается в судебных документах в распоряжении РИА Новости. Дилер направил проект соглашения, в котором предложил дождаться доставки запчастей и указал примерные сроки. Но покупатель отказался ждать и обратился с иском в суд. В итоге районный суд обязал дилера вернуть деньги за технически неисправный автомобиль и разницу в цене на покупку нового. Однако москвич посчитал это недостаточной компенсацией за нервотрепку и обжаловал решение в апелляции. Мосгорсуд принял его сторону и дополнительно обязал выплатить ему неустойку и штраф.
https://1prime.ru/20250312/pribyl-855706504.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
porsche, мосгорсуд, бизнес
Porsche, Мосгорсуд, Бизнес
09:24 18.10.2025
 
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche

Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche и добавить на покупку нового

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Мосгорсуд обязал официального дилера ООО "Порше Центр Москва" вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche, добавить разницу в цене на покупку нового автомобиля, а также выплатить штраф и неустойку, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Житель столицы приобрел Porsche в феврале 2021 года, а осенью в машине обнаружилась техническая неисправность. Владелец обратился в ООО "Порше Центр Москва", куда автомобиль доставили на ремонт. Во время диагностики была установлена проблема с тахометром (прибор, который показывает обороты двигателя). Был составлен акт работ, которые должны были устранить поломку. Спустя полтора месяца никаких изменений с машиной не произошло, водителю ее не вернули.
Тогда он направил "досудебную претензию о расторжении договора купли-продажи", возврате уплаченных денег (стоимости машины) и выплате разницы между ценой бракованного автомобиля и аналогичного нового, указывается в судебных документах в распоряжении РИА Новости.
Дилер направил проект соглашения, в котором предложил дождаться доставки запчастей и указал примерные сроки. Но покупатель отказался ждать и обратился с иском в суд.
В итоге районный суд обязал дилера вернуть деньги за технически неисправный автомобиль и разницу в цене на покупку нового.
Однако москвич посчитал это недостаточной компенсацией за нервотрепку и обжаловал решение в апелляции. Мосгорсуд принял его сторону и дополнительно обязал выплатить ему неустойку и штраф.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Прибыль Porsche упала на 30,3 процента
12 марта, 14:19
 
PorscheМосгорсудБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала