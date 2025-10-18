https://1prime.ru/20251018/posol-863658066.html
Посол России и замглавы МИД Чили обсудили сотрудничество в энергетике
2025-10-18T04:10+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт - ПРАЙМ. Посол России Владимир Белинский и замглавы МИД Чили по внешнеэкономическим связям Клаудия Сануэса Риверос обсудили сотрудничество в энергетической инфраструктуре, транспорте и здравоохранении, сообщило посольство РФ.
"В ходе беседы, прошедшей в атмосфере дружбы и взаимного уважения, которая традиционно характеризует отношения между Россией и Чили, обсуждались представляющие взаимный интерес темы в сфере экономики и торговли. В частности, были обсуждены перспективы увеличения объема двусторонней торговли, который за первые девять месяцев текущего года вырос на 48% благодаря увеличению экспорта лосося (100%) и вина (20%) в Россию", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
"Посол представил инициативы по сотрудничеству в области развития энергетической инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, а также в сфере здравоохранения, включая производство вакцин и радиофармацевтических препаратов для использования в ядерной медицине", - добавили в посольстве.
Также была затронута тема облегчения доступа чилийской продукции на рынки Евразийского союза и обратно.
