https://1prime.ru/20251018/pozhar--863665110.html

Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании

Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании - 18.10.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании

Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T14:31+0300

2025-10-18T14:31+0300

2025-10-18T14:31+0300

происшествия

владивосток

остров русский

приморский край

бизнес

общество

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – ПРАЙМ. Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. "Сегодня в 17.42 (10.42 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында. Уже через 10 минут на месте работали огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных горели 2-й и 3-й этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Пострадавших и эвакуированных нет. Как сообщили РИА Новости местные жители, горит один из корпусов ныне законсервированной бывшей радиотехнической школы.

https://1prime.ru/20251017/pozhar-863632640.html

владивосток

остров русский

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владивосток, остров русский, приморский край, бизнес, общество , мчс