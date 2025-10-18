Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании - 18.10.2025
Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании
Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании - 18.10.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании
Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по... | 18.10.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – ПРАЙМ. Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. "Сегодня в 17.42 (10.42 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында. Уже через 10 минут на месте работали огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных горели 2-й и 3-й этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Пострадавших и эвакуированных нет. Как сообщили РИА Новости местные жители, горит один из корпусов ныне законсервированной бывшей радиотехнической школы.
14:31 18.10.2025
 
Во Владивостоке вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании

Во Владивостоке на острове Русском вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании

Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – ПРАЙМ. Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Сегодня в 17.42 (10.42 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында. Уже через 10 минут на месте работали огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных горели 2-й и 3-й этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Пострадавших и эвакуированных нет.
Как сообщили РИА Новости местные жители, горит один из корпусов ныне законсервированной бывшей радиотехнической школы.
Заголовок открываемого материала