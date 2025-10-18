Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки - 18.10.2025
Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки
Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит более 1 миллиарда рублей на закупки топочного мазута для Камчатского края, сообщила пресс-служба кабмина. "Камчатский край дополнительно получит более 1 млрд рублей на закупки топочного мазута для ресурсоснабжающих организаций региона. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства. Финансирование позволит закупить топливо и бесперебойно снабжать электричеством дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия, рассказали в кабмине. Мишустин на заседании правительства 16 октября пояснил, что это решение поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон. В августе 2025 года на эти цели правительство также выделило более 1 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе кабмина.
10:32 18.10.2025
 
Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки

Председатель правительства Михаил Мишустин
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит более 1 миллиарда рублей на закупки топочного мазута для Камчатского края, сообщила пресс-служба кабмина.
"Камчатский край дополнительно получит более 1 млрд рублей на закупки топочного мазута для ресурсоснабжающих организаций региона. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе.
Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства. Финансирование позволит закупить топливо и бесперебойно снабжать электричеством дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия, рассказали в кабмине.
Мишустин на заседании правительства 16 октября пояснил, что это решение поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон.
В августе 2025 года на эти цели правительство также выделило более 1 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе кабмина.
Вместо Европы: Саудовская Аравия стала лидером по закупкам мазута из России
25 декабря 2024, 13:28
25 декабря 2024, 13:28
 
Экономика
 
 
