Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки

Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки - 18.10.2025, ПРАЙМ

Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки

Правительство России дополнительно выделит более 1 миллиарда рублей на закупки топочного мазута для Камчатского края, сообщила пресс-служба кабмина. | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T10:32+0300

2025-10-18T10:32+0300

2025-10-18T10:32+0300

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит более 1 миллиарда рублей на закупки топочного мазута для Камчатского края, сообщила пресс-служба кабмина. "Камчатский край дополнительно получит более 1 млрд рублей на закупки топочного мазута для ресурсоснабжающих организаций региона. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства. Финансирование позволит закупить топливо и бесперебойно снабжать электричеством дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия, рассказали в кабмине. Мишустин на заседании правительства 16 октября пояснил, что это решение поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон. В августе 2025 года на эти цели правительство также выделило более 1 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе кабмина.

