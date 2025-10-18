https://1prime.ru/20251018/pravitelstvo--863662037.html
Правительство направит миллиард рублей на топочный мазут для Камчатки
2025-10-18T10:32+0300
экономика
камчатка
камчатский край
михаил мишустин
россия
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит более 1 миллиарда рублей на закупки топочного мазута для Камчатского края, сообщила пресс-служба кабмина. "Камчатский край дополнительно получит более 1 млрд рублей на закупки топочного мазута для ресурсоснабжающих организаций региона. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства. Финансирование позволит закупить топливо и бесперебойно снабжать электричеством дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия, рассказали в кабмине. Мишустин на заседании правительства 16 октября пояснил, что это решение поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон. В августе 2025 года на эти цели правительство также выделило более 1 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе кабмина.
камчатка
камчатский край
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ.
Правительство России дополнительно выделит более 1 миллиарда рублей на закупки топочного мазута для Камчатского края, сообщила пресс-служба
кабмина.
"Камчатский край дополнительно получит более 1 млрд рублей на закупки топочного мазута для ресурсоснабжающих организаций региона. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе.
Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства. Финансирование позволит закупить топливо и бесперебойно снабжать электричеством дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия, рассказали в кабмине.
Мишустин на заседании правительства 16 октября пояснил, что это решение поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон.
В августе 2025 года на эти цели правительство также выделило более 1 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе кабмина.
