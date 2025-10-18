Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk - 18.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251018/rakety-863673430.html
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk - 18.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk
Владимир Зеленский заявил, что не получил однозначного ответа от президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk, об этом он рассказал | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T22:57+0300
2025-10-18T22:57+0300
в мире
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не получил однозначного ответа от президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk, об этом он рассказал в интервью NBC News."Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да"", — отметил Зеленский.В пятницу в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщил телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы американский лидер дал понять украинскому представителю, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Журналисты также отметили, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.В свою очередь портал Axios охарактеризовал переговоры как "напряжённые", подчеркнув, что президент США вел себя крайне жестко. Один из источников издания добавил, что "встреча прошла плохо".
https://1prime.ru/20251018/sammit-863672212.html
https://1prime.ru/20251018/zelenskiy-863673285.html
украина
сша
вашингтон
в мире, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, cnn
В мире, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, CNN
22:57 18.10.2025
 
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk

Зеленский: Трамп не дал четкого согласия на поставку Tomahawk

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не получил однозначного ответа от президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk, об этом он рассказал в интервью NBC News.
"Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да"", — отметил Зеленский.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
"Опасное время". На Западе подняли тревогу после слов Зеленского
20:49
В пятницу в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщил телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы американский лидер дал понять украинскому представителю, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Журналисты также отметили, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.
В свою очередь портал Axios охарактеризовал переговоры как "напряжённые", подчеркнув, что президент США вел себя крайне жестко. Один из источников издания добавил, что "встреча прошла плохо".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Во Франции раскрыли, как Трамп поставил Зеленского в неловкое положение
22:54
 
В миреУКРАИНАСШАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДональд ТрампCNN
 
 
