Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk - 18.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk
Владимир Зеленский заявил, что не получил однозначного ответа от президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk, об этом он рассказал | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T22:57+0300
2025-10-18T22:57+0300
2025-10-18T22:57+0300
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не получил однозначного ответа от президента США Дональда Трампа по вопросу передачи Украине ракет Tomahawk, об этом он рассказал в интервью NBC News."Президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да"", — отметил Зеленский.В пятницу в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщил телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы американский лидер дал понять украинскому представителю, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Журналисты также отметили, что у Трампа сложилось впечатление, будто Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта.В свою очередь портал Axios охарактеризовал переговоры как "напряжённые", подчеркнув, что президент США вел себя крайне жестко. Один из источников издания добавил, что "встреча прошла плохо".
Зеленский поделился ответом Трампа о передаче ракет Tomahawk
Зеленский: Трамп не дал четкого согласия на поставку Tomahawk