Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно
Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно - 18.10.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно
Возможностями раннего бронирования жилья посуточно на новогодние праздники активнее всего воспользовались жители Москвы и Подмосковья, следует из исследования... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T06:25+0300
2025-10-18T06:25+0300
2025-10-18T06:25+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Возможностями раннего бронирования жилья посуточно на новогодние праздники активнее всего воспользовались жители Москвы и Подмосковья, следует из исследования "Авито Путешествий", которое есть у РИА Новости.
"Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы и Московской области – на них приходится 17% от всех ранних бронирований на конец декабря и начало января. Также в пятерку по этому показателю вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (доля 8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (3%)", - говорится в исследовании.
В целом, по оценке сервиса, количество ранних бронирований квартир посуточно на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло на 10%, загородных домов - на 38%. Чаще всего россияне на Новый год заранее забронировали квартиры в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а объекты за городом - в Карелии, Адыгее, Кемеровской области и Краснодарском крае.
Средняя цена аренды квартиры посуточно при раннем бронировании составила 3,7 тысячи рублей в сутки, загородного объекта - 9,5 тысячи рублей. На текущих момент цены выросли до 6,1 тысячи рублей и 17,7 тысячи рублей, соответственно.
"В среднем в посуточных квартирах на новогодние праздники россияне планируют останавливаться на четыре ночи, в загородных домах – на три. Среднее количество гостей составляет три и пять человек соответственно", - добавили в "Авито Путешествиях".
