Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/regiony-863659002.html
Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно
Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно - 18.10.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно
Возможностями раннего бронирования жилья посуточно на новогодние праздники активнее всего воспользовались жители Москвы и Подмосковья, следует из исследования... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T06:25+0300
2025-10-18T06:25+0300
бизнес
недвижимость
россия
краснодарский край
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863659002.jpg?1760757958
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Возможностями раннего бронирования жилья посуточно на новогодние праздники активнее всего воспользовались жители Москвы и Подмосковья, следует из исследования "Авито Путешествий", которое есть у РИА Новости. "Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы и Московской области – на них приходится 17% от всех ранних бронирований на конец декабря и начало января. Также в пятерку по этому показателю вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (доля 8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (3%)", - говорится в исследовании. В целом, по оценке сервиса, количество ранних бронирований квартир посуточно на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло на 10%, загородных домов - на 38%. Чаще всего россияне на Новый год заранее забронировали квартиры в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а объекты за городом - в Карелии, Адыгее, Кемеровской области и Краснодарском крае. Средняя цена аренды квартиры посуточно при раннем бронировании составила 3,7 тысячи рублей в сутки, загородного объекта - 9,5 тысячи рублей. На текущих момент цены выросли до 6,1 тысячи рублей и 17,7 тысячи рублей, соответственно. "В среднем в посуточных квартирах на новогодние праздники россияне планируют останавливаться на четыре ночи, в загородных домах – на три. Среднее количество гостей составляет три и пять человек соответственно", - добавили в "Авито Путешествиях".
краснодарский край
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, россия, краснодарский край, санкт-петербург, ленинградская область
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область
06:25 18.10.2025
 
Названы регионы, где чаще всего бронируют жилье посуточно

«Авито Путешествий»: россияне чаще всего бронируют квартиры посуточно на Новый год

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Возможностями раннего бронирования жилья посуточно на новогодние праздники активнее всего воспользовались жители Москвы и Подмосковья, следует из исследования "Авито Путешествий", которое есть у РИА Новости.
"Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы и Московской области – на них приходится 17% от всех ранних бронирований на конец декабря и начало января. Также в пятерку по этому показателю вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (доля 8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (3%)", - говорится в исследовании.
В целом, по оценке сервиса, количество ранних бронирований квартир посуточно на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло на 10%, загородных домов - на 38%. Чаще всего россияне на Новый год заранее забронировали квартиры в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а объекты за городом - в Карелии, Адыгее, Кемеровской области и Краснодарском крае.
Средняя цена аренды квартиры посуточно при раннем бронировании составила 3,7 тысячи рублей в сутки, загородного объекта - 9,5 тысячи рублей. На текущих момент цены выросли до 6,1 тысячи рублей и 17,7 тысячи рублей, соответственно.
"В среднем в посуточных квартирах на новогодние праздники россияне планируют останавливаться на четыре ночи, в загородных домах – на три. Среднее количество гостей составляет три и пять человек соответственно", - добавили в "Авито Путешествиях".
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯКраснодарский крайСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала