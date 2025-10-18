Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251018/remont--863665349.html
На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП
На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП - 18.10.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП
Персонал Запорожской АЭС начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская", которая является внешним источником электроснабжения... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T14:41+0300
2025-10-18T14:41+0300
энергетика
украина
рф
запорожская аэс
россети
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710854_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_1b708a03d98bba0358b3617efffa4ebd.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская", которая является внешним источником электроснабжения станции, сообщается в Telegram-канале электростанции. "Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами компании "Россети" приступил к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении. Отмечается, что ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет министерство обороны РФ, так как без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна. "Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации "Росатом" и экспертам МАГАТЭ, чье взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения", - добавляется в сообщении. Персоналом станции поддерживается необходимый уровень запасов дизтоплива, обеспечивается круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами, заключили в ЗАЭС. Электростанция полностью отрезана от внешнего энергоснабжения с 23 сентября после огневого воздействия Вооруженных сил Украины, когда последнюю работающую высоковольтную линию электропередачи 750 кВ "Днепровская" была отключена.
https://1prime.ru/20251001/peskov--863037626.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710854_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_61f44c4b3c5b1e05bd342d352e2b6d90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рф, запорожская аэс, россети, всу
Энергетика, УКРАИНА, РФ, Запорожская АЭС, Россети, ВСУ
14:41 18.10.2025
 
На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП

Персонал Запорожской АЭС начал ремонт поврежденной линии "Днепровская"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская", которая является внешним источником электроснабжения станции, сообщается в Telegram-канале электростанции.
"Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами компании "Россети" приступил к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет министерство обороны РФ, так как без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна.
"Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации "Росатом" и экспертам МАГАТЭ, чье взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения", - добавляется в сообщении.
Персоналом станции поддерживается необходимый уровень запасов дизтоплива, обеспечивается круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами, заключили в ЗАЭС.
Электростанция полностью отрезана от внешнего энергоснабжения с 23 сентября после огневого воздействия Вооруженных сил Украины, когда последнюю работающую высоковольтную линию электропередачи 750 кВ "Днепровская" была отключена.
Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС
1 октября, 13:03
 
ЭнергетикаУКРАИНАРФЗапорожская АЭСРоссетиВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала