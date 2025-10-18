https://1prime.ru/20251018/remont--863665349.html

На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП

На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП - 18.10.2025, ПРАЙМ

На ЗАЭС подтвердили начало ремонта на поврежденной ЛЭП

Персонал Запорожской АЭС начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская", которая является внешним источником электроснабжения... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T14:41+0300

2025-10-18T14:41+0300

2025-10-18T14:41+0300

энергетика

украина

рф

запорожская аэс

россети

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710854_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_1b708a03d98bba0358b3617efffa4ebd.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская", которая является внешним источником электроснабжения станции, сообщается в Telegram-канале электростанции. "Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами компании "Россети" приступил к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении. Отмечается, что ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет министерство обороны РФ, так как без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна. "Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации "Росатом" и экспертам МАГАТЭ, чье взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения", - добавляется в сообщении. Персоналом станции поддерживается необходимый уровень запасов дизтоплива, обеспечивается круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами, заключили в ЗАЭС. Электростанция полностью отрезана от внешнего энергоснабжения с 23 сентября после огневого воздействия Вооруженных сил Украины, когда последнюю работающую высоковольтную линию электропередачи 750 кВ "Днепровская" была отключена.

https://1prime.ru/20251001/peskov--863037626.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рф, запорожская аэс, россети, всу