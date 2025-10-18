https://1prime.ru/20251018/rolex--863664979.html
Компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России
Компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, 3 октября Роспатент принял решение зарегистрировать их. Согласно документам, новую заявку на регистрацию товарного знака в виде словесного знака Rolex одноименная компания подала 22 января, 17 октября ведомство зарегистрировало его. Газета Tages Anzeiger в феврале 2023 года сообщала, что 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в РФ, но не исключили возможности возвращения в страну. Среди них была и компания-производитель часов Rolex.
