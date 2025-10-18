Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 18.10.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 18.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T22:35+0300
2025-10-18T22:48+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
22:35 18.10.2025 (обновлено: 22:48 18.10.2025)
 
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
