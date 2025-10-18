https://1prime.ru/20251018/rosaviatsiya-863673137.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
