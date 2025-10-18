https://1prime.ru/20251018/rossija-863656601.html

Иностранцы и иностранцы могут получать пенсию в России

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Действительно, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, могут получать здесь пенсию, но при строгом соответствии ряду требований законодательства РФ. В частности, это статус постоянного резидента, подтвержденный видом на жительство и официальными трудовыми отношениями с соответствующими выплатами в Социальный фонд России", - сказал Нилов. Он отметил, что обратиться в Соцфонд за пенсионной выплатой на весь срок действия своего статуса могут также беженцы, имеющие официальное удостоверение, однако право на пенсию в России беженец утрачивает вместе с соответствующим статусом. Чтобы получать самую распространенную страховую пенсию по старости, по словам политика, нужно соблюдать общие для всех россиян условия: достижение пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа, а также необходимого количества пенсионных баллов. "Если иностранный гражданин не имеет достаточного стажа или баллов, а это зависит от того, как долго и с какой зарплатой человек работал, у него есть альтернатива - социальная пенсия по старости, однако для нее есть свой набор условий", - добавил Нилов. Глава думского комитета уточнил, что возможность получения пенсии для иностранца зависит не только от легальности его статуса и длительности работы в стране, но и от условий соглашений между Россией и государством, которое он представляет. Как рассказал депутат, например, у граждан стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - особое положение. "Таким образом, Российская Федерация предоставляет различные гарантии обладателям гражданства других стран, но только при полном соответствии требованиям миграционного, пенсионного и международного законодательства", - подытожил Нилов.

