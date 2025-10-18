Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранцы и иностранцы могут получать пенсию в России - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/rossija-863656601.html
Иностранцы и иностранцы могут получать пенсию в России
Иностранцы и иностранцы могут получать пенсию в России - 18.10.2025, ПРАЙМ
Иностранцы и иностранцы могут получать пенсию в России
Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T02:42+0300
2025-10-18T02:42+0300
экономика
общество
россия
рф
госдума
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863656601.jpg?1760744578
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Действительно, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, могут получать здесь пенсию, но при строгом соответствии ряду требований законодательства РФ. В частности, это статус постоянного резидента, подтвержденный видом на жительство и официальными трудовыми отношениями с соответствующими выплатами в Социальный фонд России", - сказал Нилов. Он отметил, что обратиться в Соцфонд за пенсионной выплатой на весь срок действия своего статуса могут также беженцы, имеющие официальное удостоверение, однако право на пенсию в России беженец утрачивает вместе с соответствующим статусом. Чтобы получать самую распространенную страховую пенсию по старости, по словам политика, нужно соблюдать общие для всех россиян условия: достижение пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа, а также необходимого количества пенсионных баллов. "Если иностранный гражданин не имеет достаточного стажа или баллов, а это зависит от того, как долго и с какой зарплатой человек работал, у него есть альтернатива - социальная пенсия по старости, однако для нее есть свой набор условий", - добавил Нилов. Глава думского комитета уточнил, что возможность получения пенсии для иностранца зависит не только от легальности его статуса и длительности работы в стране, но и от условий соглашений между Россией и государством, которое он представляет. Как рассказал депутат, например, у граждан стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - особое положение. "Таким образом, Российская Федерация предоставляет различные гарантии обладателям гражданства других стран, но только при полном соответствии требованиям миграционного, пенсионного и международного законодательства", - подытожил Нилов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, госдума, социальный фонд
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума, Социальный фонд
02:42 18.10.2025
 
Иностранцы и иностранцы могут получать пенсию в России

Депутат Нилов: иностранцы и лица без гражданства могут получать пенсию в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Действительно, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, могут получать здесь пенсию, но при строгом соответствии ряду требований законодательства РФ. В частности, это статус постоянного резидента, подтвержденный видом на жительство и официальными трудовыми отношениями с соответствующими выплатами в Социальный фонд России", - сказал Нилов.
Он отметил, что обратиться в Соцфонд за пенсионной выплатой на весь срок действия своего статуса могут также беженцы, имеющие официальное удостоверение, однако право на пенсию в России беженец утрачивает вместе с соответствующим статусом.
Чтобы получать самую распространенную страховую пенсию по старости, по словам политика, нужно соблюдать общие для всех россиян условия: достижение пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа, а также необходимого количества пенсионных баллов.
"Если иностранный гражданин не имеет достаточного стажа или баллов, а это зависит от того, как долго и с какой зарплатой человек работал, у него есть альтернатива - социальная пенсия по старости, однако для нее есть свой набор условий", - добавил Нилов.
Глава думского комитета уточнил, что возможность получения пенсии для иностранца зависит не только от легальности его статуса и длительности работы в стране, но и от условий соглашений между Россией и государством, которое он представляет. Как рассказал депутат, например, у граждан стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - особое положение.
"Таким образом, Российская Федерация предоставляет различные гарантии обладателям гражданства других стран, но только при полном соответствии требованиям миграционного, пенсионного и международного законодательства", - подытожил Нилов.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФГосдумаСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала