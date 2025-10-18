https://1prime.ru/20251018/rossija-863657482.html

Финская компания хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России

18.10.2025

Финская компания хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России

Финский производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 18.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Финский производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство 15 октября. В качестве заявителя указана компания "Ою Паулиг Финляндия Аб". Под соответствующим брендом финская компания хочет продавать в России кофе молотый, растворимый, в зернах, в пакетиках и в капсулах. В марте 2022 года Paulig сообщила о намерении покинуть российский рынок, в мае того же года компания завершила продажу бизнеса в РФ. Paulig - производитель напитков и продуктов питания, в том числе кофе, компания основана в 1876 году. Владеет такими брендами, как Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco и Liven. Штат компании в мире составляет около 2,2 тысячи сотрудников в 13 странах. Paulig начала работу на российском рынке в 1992 году. В 2011 году компания построила завод полного цикла обжарки и упаковки кофе в Тверской области.

