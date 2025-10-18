Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РПЦ прокомментировали критику памятника Сталину в Чите
В РПЦ прокомментировали критику памятника Сталину в Чите
В РПЦ прокомментировали критику памятника Сталину в Чите
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Негативная реакция главы Забайкальской митрополии об установке в Чите памятника Сталину вполне оправдана, не стоит забывать, что в годы правления Сталина прошли расстрелы, в том числе на Бутовском полигоне, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Ранее СМИ сообщили, что митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев) выступил в Чите на круглом столе с резкой критикой установки в Чите памятника Сталину и раскритиковал местных депутатов, которые поддержали установку памятника. Митрополит Димитрий сослался на решения XX съезда КПСС о развенчании культа личности Иосифа Сталина и напомнил о санкционированных Сталиным репрессиях советской власти в отношении духовенства Русской церкви. "Позиция митрополита Димитрия вполне оправдана и уместна. Никто не ставит под сомнение качества Сталина как руководителя нашего Отечества в годы (Великой Отечественной - ред.) войны. Но мы не вправе забывать и о том, что именно в годы его правления произошли расстрелы, например, на Бутовском полигоне, посещая который глава нашего государства (Владимир Путин, говоря о репрессиях в годы советской власти - ред.) сказал: "Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось. Для того, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии", - сказал архиепископ Савва. Владимир Путин посетил Бутовский полигон в 2007 году. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово были расстреляны 20762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Особое поминовения мучеников. Посрадавших в Бутово совершают в Русской церкви в четвертую субботу после Пасхи: собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов по благословению патриарха Алексия II в 2003 году. Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 30 октября - в День памяти жертв политических репрессий.
В РПЦ прокомментировали критику памятника Сталину в Чите

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Негативная реакция главы Забайкальской митрополии об установке в Чите памятника Сталину вполне оправдана, не стоит забывать, что в годы правления Сталина прошли расстрелы, в том числе на Бутовском полигоне, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее СМИ сообщили, что митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев) выступил в Чите на круглом столе с резкой критикой установки в Чите памятника Сталину и раскритиковал местных депутатов, которые поддержали установку памятника. Митрополит Димитрий сослался на решения XX съезда КПСС о развенчании культа личности Иосифа Сталина и напомнил о санкционированных Сталиным репрессиях советской власти в отношении духовенства Русской церкви.
"Позиция митрополита Димитрия вполне оправдана и уместна. Никто не ставит под сомнение качества Сталина как руководителя нашего Отечества в годы (Великой Отечественной - ред.) войны. Но мы не вправе забывать и о том, что именно в годы его правления произошли расстрелы, например, на Бутовском полигоне, посещая который глава нашего государства (Владимир Путин, говоря о репрессиях в годы советской власти - ред.) сказал: "Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось. Для того, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии", - сказал архиепископ Савва.
Владимир Путин посетил Бутовский полигон в 2007 году.
С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово были расстреляны 20762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Особое поминовения мучеников. Посрадавших в Бутово совершают в Русской церкви в четвертую субботу после Пасхи: собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов по благословению патриарха Алексия II в 2003 году. Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 30 октября - в День памяти жертв политических репрессий.
 
