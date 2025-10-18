Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль попал в турбулентный валютный поток, но почти не изменился за неделю - 18.10.2025
Рубль попал в турбулентный валютный поток, но почти не изменился за неделю
Рубль попал в турбулентный валютный поток, но почти не изменился за неделю - 18.10.2025, ПРАЙМ
Рубль попал в турбулентный валютный поток, но почти не изменился за неделю
Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал сильные колебания. Три дня сильного падения... | 18.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал сильные колебания. Три дня сильного падения юаня к рублю в начале недели сменилось двумя днями еще более сильного его повышения во второй ее половине.Волатильность возросла относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 10,94-11,46 рубля за юань.Геополитический фон оставался напряженным, однако рубль игнорировал его. Завершение же длинных выходных в Китае и возобновление внешнеторговых расчетов, видимо, могли инициировать разовую активизацию продаж юаней, толкнувшую курс валюты КНР на минимумы с июля. Однако быстрое завершение этих продаж вернуло курс на прежние уровни.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с +0,08% годовых до +0,19%, а провел он ее в коридоре +0,15-(+0,21%) То есть, ставка по юаню вернулась и уже две недели остается в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 4 копейки до 11,38 рубля. Курс доллара за неделю упал на 21 копейку до 80,98 рубля, а евро – вырос на 53 копейки, до 94,58 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Это отражает легкое укрепление за неделю евро на форексе: с 1,162 до 1,167 доллара.Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,135 юаня до 7,127 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,116 юаня, что примерно на 0,15% ниже курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели упала до 4,94 тысячи рублей против 5,09 тысячи неделей ранее.Рубль показывал нелогично сильный ростРубль начал неделю сильным малообъяснимым ростом против валюты КНР на Мосбирже и продолжил его в течение первой половины недели. В итоге юань уходил на минимумы с июля – около 10,94 рубля.Игроки рынка оценивали вербальные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году на покрытие дефицита бюджета не потребуются. По итогам 2025 года в ФНБ планируется направить дополнительные нефтегазовые доходы в сумме 78 миллиардов рублей, объем фонда на конец текущего года оценивается в размере 13,6 триллиона рублей, добавил он.Также Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке планируется на безопасном уровне - 1,6% ВВП в 2026 году с дальнейшим снижением, а госдолг не превысит 20% ВВП.Силуанова сказал, что укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Стало меньше импорта, добавил он, выступая в Госдуме. Кроме того, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может. При этом он добавил, что ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком резкой коррекции рубля вниз, которая нивелировала взлет первой половины недели и даже, видимо, по инерции вывела курс юаня на максимумы с начала октября – немного ниже 11,5 рубля.Между тем, профицит внешней торговли России товарами в январе-августе 2025 года снизился до 75,5 миллиарда долларов с 88,7 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе рухнуло в 1,9 раза - до 22,2 миллиарда долларов с 42,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Это произошло в результате ослабления торгового баланса и роста дефицита баланса услуг.Более того, текущий счет платежного баланса России в августе оказался дефицитным второй раз в 2025 году - отрицательное сальдо составило 0,9 миллиарда долларов, тогда как год назад в этом месяце был зафиксирован профицит в 2,2 миллиарда долларов.Дефицит текущего счета платежного баланса - редкое для России явление. В 2024 году было только два таких месяца: июль и декабрь. До этого дефицита не было почти четыре года, с августа 2020 года.Таким образом, фундаментальные факторы играют не в пользу рубля. Другое дело, что пока это не сильно ощущается из-за сокращения оттока капитала, подавленного импорта и большой привлекательности рублевых активов.На следующей неделе рубль может отреагировать на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Если оно окажется мягким, то курс юаня на Мосбирже закрепится выше 11,5 рубля.
Рубль попал в турбулентный валютный поток, но почти не изменился за неделю

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал сильные колебания. Три дня сильного падения юаня к рублю в начале недели сменилось двумя днями еще более сильного его повышения во второй ее половине.
Волатильность возросла относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 10,94-11,46 рубля за юань.
Геополитический фон оставался напряженным, однако рубль игнорировал его. Завершение же длинных выходных в Китае и возобновление внешнеторговых расчетов, видимо, могли инициировать разовую активизацию продаж юаней, толкнувшую курс валюты КНР на минимумы с июля. Однако быстрое завершение этих продаж вернуло курс на прежние уровни.
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с +0,08% годовых до +0,19%, а провел он ее в коридоре +0,15-(+0,21%) То есть, ставка по юаню вернулась и уже две недели остается в положительной области.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 4 копейки до 11,38 рубля. Курс доллара за неделю упал на 21 копейку до 80,98 рубля, а евро – вырос на 53 копейки, до 94,58 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Это отражает легкое укрепление за неделю евро на форексе: с 1,162 до 1,167 доллара.
Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,135 юаня до 7,127 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,116 юаня, что примерно на 0,15% ниже курса форекса.
Цена барреля марки Brent к концу недели упала до 4,94 тысячи рублей против 5,09 тысячи неделей ранее.
Рубль показывал нелогично сильный рост

Рубль начал неделю сильным малообъяснимым ростом против валюты КНР на Мосбирже и продолжил его в течение первой половины недели. В итоге юань уходил на минимумы с июля – около 10,94 рубля.
Игроки рынка оценивали вербальные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году на покрытие дефицита бюджета не потребуются. По итогам 2025 года в ФНБ планируется направить дополнительные нефтегазовые доходы в сумме 78 миллиардов рублей, объем фонда на конец текущего года оценивается в размере 13,6 триллиона рублей, добавил он.
Также Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке планируется на безопасном уровне - 1,6% ВВП в 2026 году с дальнейшим снижением, а госдолг не превысит 20% ВВП.
Силуанова сказал, что укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Стало меньше импорта, добавил он, выступая в Госдуме. Кроме того, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может. При этом он добавил, что ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора.

Прогнозы

Завершение недели проходило под знаком резкой коррекции рубля вниз, которая нивелировала взлет первой половины недели и даже, видимо, по инерции вывела курс юаня на максимумы с начала октября – немного ниже 11,5 рубля.
Между тем, профицит внешней торговли России товарами в январе-августе 2025 года снизился до 75,5 миллиарда долларов с 88,7 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе рухнуло в 1,9 раза - до 22,2 миллиарда долларов с 42,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Это произошло в результате ослабления торгового баланса и роста дефицита баланса услуг.
Более того, текущий счет платежного баланса России в августе оказался дефицитным второй раз в 2025 году - отрицательное сальдо составило 0,9 миллиарда долларов, тогда как год назад в этом месяце был зафиксирован профицит в 2,2 миллиарда долларов.
Дефицит текущего счета платежного баланса - редкое для России явление. В 2024 году было только два таких месяца: июль и декабрь. До этого дефицита не было почти четыре года, с августа 2020 года.
Таким образом, фундаментальные факторы играют не в пользу рубля. Другое дело, что пока это не сильно ощущается из-за сокращения оттока капитала, подавленного импорта и большой привлекательности рублевых активов.
На следующей неделе рубль может отреагировать на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Если оно окажется мягким, то курс юаня на Мосбирже закрепится выше 11,5 рубля.
