Рубль попал в турбулентный валютный поток, но почти не изменился за неделю

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал сильные колебания. Три дня сильного падения юаня к рублю в начале недели сменилось двумя днями еще более сильного его повышения во второй ее половине.Волатильность возросла относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 10,94-11,46 рубля за юань.Геополитический фон оставался напряженным, однако рубль игнорировал его. Завершение же длинных выходных в Китае и возобновление внешнеторговых расчетов, видимо, могли инициировать разовую активизацию продаж юаней, толкнувшую курс валюты КНР на минимумы с июля. Однако быстрое завершение этих продаж вернуло курс на прежние уровни.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с +0,08% годовых до +0,19%, а провел он ее в коридоре +0,15-(+0,21%) То есть, ставка по юаню вернулась и уже две недели остается в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 4 копейки до 11,38 рубля. Курс доллара за неделю упал на 21 копейку до 80,98 рубля, а евро – вырос на 53 копейки, до 94,58 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Это отражает легкое укрепление за неделю евро на форексе: с 1,162 до 1,167 доллара.Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,135 юаня до 7,127 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,116 юаня, что примерно на 0,15% ниже курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели упала до 4,94 тысячи рублей против 5,09 тысячи неделей ранее.Рубль показывал нелогично сильный ростРубль начал неделю сильным малообъяснимым ростом против валюты КНР на Мосбирже и продолжил его в течение первой половины недели. В итоге юань уходил на минимумы с июля – около 10,94 рубля.Игроки рынка оценивали вербальные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году на покрытие дефицита бюджета не потребуются. По итогам 2025 года в ФНБ планируется направить дополнительные нефтегазовые доходы в сумме 78 миллиардов рублей, объем фонда на конец текущего года оценивается в размере 13,6 триллиона рублей, добавил он.Также Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в следующей трехлетке планируется на безопасном уровне - 1,6% ВВП в 2026 году с дальнейшим снижением, а госдолг не превысит 20% ВВП.Силуанова сказал, что укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Стало меньше импорта, добавил он, выступая в Госдуме. Кроме того, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что самоподдерживающегося ослабления обменного курса рубля при низкой инфляции в стране быть не может. При этом он добавил, что ЦБ РФ видит признаки плавного выхода экономики из перегрева, ситуация в целом развивается в русле макропрогноза регулятора.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком резкой коррекции рубля вниз, которая нивелировала взлет первой половины недели и даже, видимо, по инерции вывела курс юаня на максимумы с начала октября – немного ниже 11,5 рубля.Между тем, профицит внешней торговли России товарами в январе-августе 2025 года снизился до 75,5 миллиарда долларов с 88,7 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе рухнуло в 1,9 раза - до 22,2 миллиарда долларов с 42,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Это произошло в результате ослабления торгового баланса и роста дефицита баланса услуг.Более того, текущий счет платежного баланса России в августе оказался дефицитным второй раз в 2025 году - отрицательное сальдо составило 0,9 миллиарда долларов, тогда как год назад в этом месяце был зафиксирован профицит в 2,2 миллиарда долларов.Дефицит текущего счета платежного баланса - редкое для России явление. В 2024 году было только два таких месяца: июль и декабрь. До этого дефицита не было почти четыре года, с августа 2020 года.Таким образом, фундаментальные факторы играют не в пользу рубля. Другое дело, что пока это не сильно ощущается из-за сокращения оттока капитала, подавленного импорта и большой привлекательности рублевых активов.На следующей неделе рубль может отреагировать на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Если оно окажется мягким, то курс юаня на Мосбирже закрепится выше 11,5 рубля.

