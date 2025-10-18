NYT: Украина вынуждена ждать саммит России и США для принятия новых решений

https://1prime.ru/20251018/sammit--863665668.html

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Киев оказался в непростом положении по итогам встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, и теперь украинские власти вынуждены ждать саммит американского лидера и президента РФ Владимира Путина в Будапеште для принятия решения относительно своих последующих шагов, пишет газета New York Times. В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. "Ситуация ставит Украину в непростое положение, вынуждая ждать встречи Трампа и Путина, прежде чем решать, какой шаг предпринимать дальше", - говорится в публикации издания. Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

