"Опасное время". На Западе подняли тревогу после слов Зеленского
Кошкович предупредил о возможных попытках срыва саммита Путина и Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейские страны могут предпринять шаги, способные сорвать предстоящий саммит России и США, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя действия Владимира Зеленского в соцсети X.
"Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступает опасное время…", — предупредил эксперт.
Так он отреагировал на публикацию главы киевского режима о том, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом он провел консультации с лидерами нескольких европейских стран, председателем Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. По словам Зеленского, обсуждались итоги его встречи в Белом доме.
В пятницу Трамп принял Зеленского в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и откровенной" беседы американский лидер ясно дал понять украинскому представителю, что дальнобойные ракеты он не получит. По данным телеканала, Трамп также отметил стремление Зеленского к эскалации конфликта.
Портал Axios со своей стороны писал, что переговоры проходили в напряженной атмосфере, а президент США вел себя крайне жестко. Один из источников издания заявил, что встреча "прошла плохо".
Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с начала второго срока американского президента — он длился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили предстоящий саммит, который, по предварительным данным, пройдет в Будапеште. Конкретные сроки встречи уточняются по мере работы министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Особое внимание Трамп и Путин уделили украинскому вопросу. Российский лидер вновь подтвердил приверженность Москве дипломатическому решению конфликта и дал подробную оценку текущей обстановки.