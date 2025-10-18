Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасное время". На Западе подняли тревогу после слов Зеленского - 18.10.2025
"Опасное время". На Западе подняли тревогу после слов Зеленского
"Опасное время". На Западе подняли тревогу после слов Зеленского - 18.10.2025, ПРАЙМ
"Опасное время". На Западе подняли тревогу после слов Зеленского
Европейские страны могут предпринять шаги, способные сорвать предстоящий саммит России и США, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T20:49+0300
2025-10-18T20:49+0300
в мире
будапешт
сша
запад
дональд трамп
владимир зеленский
нато
cnn
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейские страны могут предпринять шаги, способные сорвать предстоящий саммит России и США, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя действия Владимира Зеленского в соцсети X."Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступает опасное время…", — предупредил эксперт.Так он отреагировал на публикацию главы киевского режима о том, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом он провел консультации с лидерами нескольких европейских стран, председателем Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. По словам Зеленского, обсуждались итоги его встречи в Белом доме.В пятницу Трамп принял Зеленского в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и откровенной" беседы американский лидер ясно дал понять украинскому представителю, что дальнобойные ракеты он не получит. По данным телеканала, Трамп также отметил стремление Зеленского к эскалации конфликта.Портал Axios со своей стороны писал, что переговоры проходили в напряженной атмосфере, а президент США вел себя крайне жестко. Один из источников издания заявил, что встреча "прошла плохо".Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с начала второго срока американского президента — он длился два с половиной часа.Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили предстоящий саммит, который, по предварительным данным, пройдет в Будапеште. Конкретные сроки встречи уточняются по мере работы министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.Особое внимание Трамп и Путин уделили украинскому вопросу. Российский лидер вновь подтвердил приверженность Москве дипломатическому решению конфликта и дал подробную оценку текущей обстановки.
будапешт
сша
запад
20:49 18.10.2025
 
"Опасное время". На Западе подняли тревогу после слов Зеленского

Кошкович предупредил о возможных попытках срыва саммита Путина и Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейские страны могут предпринять шаги, способные сорвать предстоящий саммит России и США, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя действия Владимира Зеленского в соцсети X.
"Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступает опасное время…", — предупредил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште
20:21
Так он отреагировал на публикацию главы киевского режима о том, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом он провел консультации с лидерами нескольких европейских стран, председателем Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. По словам Зеленского, обсуждались итоги его встречи в Белом доме.
В пятницу Трамп принял Зеленского в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и откровенной" беседы американский лидер ясно дал понять украинскому представителю, что дальнобойные ракеты он не получит. По данным телеканала, Трамп также отметил стремление Зеленского к эскалации конфликта.
Портал Axios со своей стороны писал, что переговоры проходили в напряженной атмосфере, а президент США вел себя крайне жестко. Один из источников издания заявил, что встреча "прошла плохо".
Ранее, в четверг, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с начала второго срока американского президента — он длился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили предстоящий саммит, который, по предварительным данным, пройдет в Будапеште. Конкретные сроки встречи уточняются по мере работы министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Особое внимание Трамп и Путин уделили украинскому вопросу. Российский лидер вновь подтвердил приверженность Москве дипломатическому решению конфликта и дал подробную оценку текущей обстановки.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
"Абсолютное отчаяние". СМИ рассказали о провале Зеленского в Белом доме
18:21
 
В миреБудапештСШАЗАПАДДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОCNNВладимир Путин
 
 
