Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сирии назвали сроки возобновления рейсов между Дамаском и Москвой - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/siriya-863672397.html
В Сирии назвали сроки возобновления рейсов между Дамаском и Москвой
В Сирии назвали сроки возобновления рейсов между Дамаском и Москвой - 18.10.2025, ПРАЙМ
В Сирии назвали сроки возобновления рейсов между Дамаском и Москвой
Проработка вопроса возобновления рейсов между Дамаском и Москвой потребует определенное время, детали появятся позднее, сообщили РИА Новости в сирийской... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T21:08+0300
2025-10-18T21:08+0300
бизнес
россия
москва
сирия
дамаск
владимир путин
башар асад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
СТАМБУЛ, 18 окт - ПРАЙМ. Проработка вопроса возобновления рейсов между Дамаском и Москвой потребует определенное время, детали появятся позднее, сообщили РИА Новости в сирийской авиакомпании Fly Cham. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возобновление прямого авиасообщения между странами, Путин отреагировал положительно, рассказал ранее РИА Новости представитель сирийской диаспоры Махмуд аль-Хамза. Газета al-Sharq al-Awsat выступила с утверждением, что стороны уже договорились возобновить рейсы. "У нас нет информации о возобновлении рейсов между странами. На данную процедуру потребуется определенное время, мы объявим об этом позже", - сообщили в компании. В среду Аш-Шараа впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры в Путиным. Глава Сирии также встретился с сирийской диаспорой в российской столице. Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском прервалось в декабре 2024 года, после того как бывший президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Рейсы между столицами до смены власти в САР выполняли компании Syrian Air и Cham Wings (ныне Fly Cham).
https://1prime.ru/20251013/s7-863456368.html
москва
сирия
дамаск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8389792425d8ef3e225638c6330fcfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сирия, дамаск, владимир путин, башар асад
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СИРИЯ, Дамаск, Владимир Путин, Башар Асад
21:08 18.10.2025
 
В Сирии назвали сроки возобновления рейсов между Дамаском и Москвой

Авиакомпании Fly Cham: возобновление рейсов между Дамаском и Москвой потребует времени

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 18 окт - ПРАЙМ. Проработка вопроса возобновления рейсов между Дамаском и Москвой потребует определенное время, детали появятся позднее, сообщили РИА Новости в сирийской авиакомпании Fly Cham.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возобновление прямого авиасообщения между странами, Путин отреагировал положительно, рассказал ранее РИА Новости представитель сирийской диаспоры Махмуд аль-Хамза. Газета al-Sharq al-Awsat выступила с утверждением, что стороны уже договорились возобновить рейсы.
"У нас нет информации о возобновлении рейсов между странами. На данную процедуру потребуется определенное время, мы объявим об этом позже", - сообщили в компании.
В среду Аш-Шараа впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры в Путиным. Глава Сирии также встретился с сирийской диаспорой в российской столице.
Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском прервалось в декабре 2024 года, после того как бывший президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Рейсы между столицами до смены власти в САР выполняли компании Syrian Air и Cham Wings (ныне Fly Cham).
S7 Airlines - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
S7 Airlines возобновила рейсы Москва —Краснодар
13 октября, 12:02
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСИРИЯДамаскВладимир ПутинБашар Асад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала