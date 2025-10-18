https://1prime.ru/20251018/smi-863655488.html

СМИ: Venture Global провела переговоры с украинской делегацией

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Американская компания Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий сжиженного природного газа (СПГ) из завода штата Луизианы на фоне наступления зимы, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько неназванных источников. В 2024 году украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК для развития торговли энергоресурсами, сообщала, что заключила соглашение с американской компанией Venture Global о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в страны Восточной Европы. "Venture Global провела переговоры с делегацией с Украины по поводу продажи дополнительных партий СПГ из своего завода СПГ Плакминс в Луизиане на фоне приближения зимы", - заявили агентству три источника. Как отметили два неназванных источника, представители компании вели переговоры с представителями украинского энергохолдинга ДТЭК. Агентство уточняет, что на встрече представителей американских энергетических компаний с Владимиром Зеленским, которая прошла в Вашингтоне, присутствовал генеральный директор Venture Global Майкл Сабел. В апреле газета New York Post со ссылкой на главу компании Максима Тимченко сообщала, что украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке. Как заявил газете Тимченко, ДТЭК вела переговоры с компанией Venture Global из американской Вирджинии о поставках еще шести партий газа в течение 2025 года.

