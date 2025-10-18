https://1prime.ru/20251018/smi-863656845.html
СМИ: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой
СМИ: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой - 18.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T03:01+0300
2025-10-18T03:01+0300
2025-10-18T03:01+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
украина
москва
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863656845.jpg?1760745665
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на источники.
"Один из источников заявил, что встреча "была непростой", а другой и вовсе сказал, что "она прошла плохо", - говорится в материале портала.
По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной".
"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - заявил другой собеседник агентства.
По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что Украине тяжело принять.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
сша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой
Axios: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на источники.
"Один из источников заявил, что встреча "была непростой", а другой и вовсе сказал, что "она прошла плохо", - говорится в материале портала.
По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной".
"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - заявил другой собеседник агентства.
По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что Украине тяжело принять.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.