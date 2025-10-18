https://1prime.ru/20251018/smi-863656845.html

СМИ: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой

СМИ: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой - 18.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T03:01+0300

2025-10-18T03:01+0300

2025-10-18T03:01+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

украина

москва

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863656845.jpg?1760745665

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, передает портал Axios со ссылкой на источники. "Один из источников заявил, что встреча "была непростой", а другой и вовсе сказал, что "она прошла плохо", - говорится в материале портала. По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной". "Никто не кричал, но Трамп был жестким", - заявил другой собеседник агентства. По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что Украине тяжело принять. В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

сша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато