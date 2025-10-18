WSJ: Сорос активнее раздает гранты на фоне напряженности с офисом Трампа
Джордж Сорос. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Финансист Джордж Сорос, а также связанные с ним структуры, включая его фонд Open Society Foundations ("Открытое общество", признан нежелательным в России) активизировали раздачу грантов по различным направлениям после начала напряженности с администрацией президента Дональда Трампа из-за возможного финансирования ими левых радикалов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В сентябре газета New York Times сообщила, что министерство юстиции США обязало федеральных прокуроров в нескольких округах подготовить планы расследования в отношении фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations. Позднее Трамп не исключил, что Сорос и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман могут иметь проблемы с законом, если окажется, что они оказывают финансовую поддержку левым радикалам.
"Поскольку угрозы со стороны администрации растут, Джордж и (его сын - ред.) Алекс Сорос раздают столько грантов, как никогда", - пишет издание.
По данным источников, знакомых с расходами структур Сороса, в этом году Open Society планирует выделить 1,4 миллиарда долларов грантами по различным направлениям от США до Африки. Кроме того, сообщается, что сам Джордж Сорос пожертвовал 10 миллионов долларов на кампанию демократов по перекройке карты избирательных округов Калифорнии, начатую в ответ на аналогичные усилия республиканцев в других местах. Отмечается, что это самое крупное пожертвование в поддержку калифорнийской кампании на сегодняшний день.
Ранее Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.