Белгородская и Брянская области получат средства на энергорезервы
2025-10-18T19:18+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил Минэнерго 3,5 миллиарда рублей на закупку резервных источников энергоснабжения для Белгородской и Брянской областей, сказано в распоряжении правительства. "Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 533 284 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей… в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской и Брянской областей, возникающих при реализации мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса, имея в виду: закупку не менее 436 единиц резервных источников энергоснабжения Белгородской областью; закупку не менее 738 единиц резервных источников энергоснабжения Брянской областью", - сказано в документе. В распоряжении указано, что 2,35 миллиарда рублей субсидии предназначены для Белгородской области, и 1,18 миллиарда рублей - для Брянской области.
