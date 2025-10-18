Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белгородская и Брянская области получат средства на энергорезервы - 18.10.2025, ПРАЙМ
Белгородская и Брянская области получат средства на энергорезервы
Белгородская и Брянская области получат средства на энергорезервы - 18.10.2025, ПРАЙМ
Белгородская и Брянская области получат средства на энергорезервы
Кабмин РФ выделил Минэнерго 3,5 миллиарда рублей на закупку резервных источников энергоснабжения для Белгородской и Брянской областей
2025-10-18T19:18+0300
2025-10-18T19:18+0300
россия
белгородская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76134/72/761347206_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_79ee4716930f3a7a0af64b14beb0fb0e.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил Минэнерго 3,5 миллиарда рублей на закупку резервных источников энергоснабжения для Белгородской и Брянской областей, сказано в распоряжении правительства. "Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 533 284 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей… в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской и Брянской областей, возникающих при реализации мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса, имея в виду: закупку не менее 436 единиц резервных источников энергоснабжения Белгородской областью; закупку не менее 738 единиц резервных источников энергоснабжения Брянской областью", - сказано в документе. В распоряжении указано, что 2,35 миллиарда рублей субсидии предназначены для Белгородской области, и 1,18 миллиарда рублей - для Брянской области.
белгородская область
рф
россия, белгородская область, рф
РОССИЯ, Белгородская область, РФ
19:18 18.10.2025
 
Белгородская и Брянская области получат средства на энергорезервы

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил Минэнерго 3,5 миллиарда рублей на закупку резервных источников энергоснабжения для Белгородской и Брянской областей, сказано в распоряжении правительства.
"Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 533 284 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей… в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской и Брянской областей, возникающих при реализации мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса, имея в виду: закупку не менее 436 единиц резервных источников энергоснабжения Белгородской областью; закупку не менее 738 единиц резервных источников энергоснабжения Брянской областью", - сказано в документе.
В распоряжении указано, что 2,35 миллиарда рублей субсидии предназначены для Белгородской области, и 1,18 миллиарда рублей - для Брянской области.
РОССИЯ Белгородская область РФ
 
 
