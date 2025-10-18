Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/ssha-863659485.html
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары - 18.10.2025, ПРАЙМ
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары
Власти США рассматривают возможность снятия пошлин на ряд товаров, которые не производятся в США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T07:02+0300
2025-10-18T08:18+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность снятия пошлин на ряд товаров, которые не производятся в США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "В последние недели президент Трамп освободил от так называемых взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия пошлин еще сотни - от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США", - говорится в материале издания. По словам источников газеты, предложение об освобождении большего количества товаров от пошлин отражает "растущее среди чиновников администрации мнение о том, что США следует снижать пошлины на товары, которые не производятся внутри страны". По данным газеты, изменение в подходе отражает стремление команды Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает пошлины незаконными. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бизнес, сша, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, США, Верховный суд
07:02 18.10.2025 (обновлено: 08:18 18.10.2025)
 
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары

WSJ: США могут снять пошлины на товары, которые не производятся в стране

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность снятия пошлин на ряд товаров, которые не производятся в США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В последние недели президент Трамп освободил от так называемых взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия пошлин еще сотни - от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США", - говорится в материале издания.
По словам источников газеты, предложение об освобождении большего количества товаров от пошлин отражает "растущее среди чиновников администрации мнение о том, что США следует снижать пошлины на товары, которые не производятся внутри страны".
По данным газеты, изменение в подходе отражает стремление команды Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает пошлины незаконными.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесСШАВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала