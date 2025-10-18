Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: в ЕС предложили, чтобы Стубб приехал на саммит России и США - 18.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Bloomberg: в ЕС предложили, чтобы Стубб приехал на саммит России и США
2025-10-18T13:49+0300
2025-10-18T13:49+0300
политика
сша
финляндия
венгрия
дональд трамп
владимир путин
александр стубб
bloomberg
ес
россия
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В Евросоюзе предложили, чтобы президент Финляндии Александр Стубб присутствовал в Венгрии во время встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Будапеште, чтобы помешать влиянию Москвы на Вашингтон во время саммита, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Лидеры Евросоюза должны твёрдо стоять против России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите. Один из чиновников предложил идею, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал в Венгрии", - говорится в сообщении. Как пишет агентство, европейские лидеры "хватаются обеими руками" за место за столом переговоров после телефонного разговора глав РФ и США, который "грозит разрушить их усилия" по увеличению давления на Москву.
сша, финляндия, венгрия, дональд трамп, владимир путин, александр стубб, bloomberg, ес, россия, мировая экономика, юрий ушаков
Политика, США, ФИНЛЯНДИЯ, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Стубб, Bloomberg, ЕС, РОССИЯ, Мировая экономика, Юрий Ушаков
13:49 18.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В Евросоюзе предложили, чтобы президент Финляндии Александр Стубб присутствовал в Венгрии во время встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Будапеште, чтобы помешать влиянию Москвы на Вашингтон во время саммита, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Лидеры Евросоюза должны твёрдо стоять против России и найти способы противостоять влиянию Путина на Трампа на саммите. Один из чиновников предложил идею, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал в Венгрии", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, европейские лидеры "хватаются обеими руками" за место за столом переговоров после телефонного разговора глав РФ и США, который "грозит разрушить их усилия" по увеличению давления на Москву.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром
