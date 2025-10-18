Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе признали крах Украины на фронте - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/svo-863670723.html
На Западе признали крах Украины на фронте
На Западе признали крах Украины на фронте - 18.10.2025, ПРАЙМ
На Западе признали крах Украины на фронте
Украина обречена на поражение в противостоянии с Россией, заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс в интервью изданию The... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T18:24+0300
2025-10-18T18:24+0300
в мире
запад
украина
великобритания
валерий герасимов
владимир путин
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Украина обречена на поражение в противостоянии с Россией, заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс в интервью изданию The Independent."Украина не сможет победить в конфликте с Россией и должна сесть за стол переговоров", — отметил он в беседе с изданием.По словам Ричардса, западные союзники внушили киевскому режиму "ложные ожидания", уверяя, что тот способен "вытеснить российские войска" без прямого участия армий НАТО.Экс-глава британского Генштаба также подчеркнул, что идея о вводе войск альянса в зону конфликта неприемлема, так как для Запада происходящее на Украине не является "вопросом выживания". Он добавил, что ни поставки вооружений, ни другие ресурсы не смогут изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что украинские силы не в состоянии вести наступательные операции и лишь удерживают текущие позиции, "затыкая дыры" в обороне наиболее боеспособными частями.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива на линии боевых действий полностью принадлежит Москве.
https://1prime.ru/20251013/vsu-863472504.html
https://1prime.ru/20251012/vsu-863444506.html
запад
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, запад, украина, великобритания, валерий герасимов, владимир путин, всу, нато
В мире, ЗАПАД, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, НАТО
18:24 18.10.2025
 
На Западе признали крах Украины на фронте

The Independent: Украина не способна одержать победу над Россией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Украина обречена на поражение в противостоянии с Россией, заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс в интервью изданию The Independent.
"Украина не сможет победить в конфликте с Россией и должна сесть за стол переговоров", — отметил он в беседе с изданием.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
13 октября, 21:06
По словам Ричардса, западные союзники внушили киевскому режиму "ложные ожидания", уверяя, что тот способен "вытеснить российские войска" без прямого участия армий НАТО.
Экс-глава британского Генштаба также подчеркнул, что идея о вводе войск альянса в зону конфликта неприемлема, так как для Запада происходящее на Украине не является "вопросом выживания". Он добавил, что ни поставки вооружений, ни другие ресурсы не смогут изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.
В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что украинские силы не в состоянии вести наступательные операции и лишь удерживают текущие позиции, "затыкая дыры" в обороне наиболее боеспособными частями.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива на линии боевых действий полностью принадлежит Москве.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
"Становится все страшнее". На Западе рассказали, чего боятся ВСУ в зоне СВО
12 октября, 22:44
 
В миреЗАПАДУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала