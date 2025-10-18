https://1prime.ru/20251018/svo-863670723.html
На Западе признали крах Украины на фронте
На Западе признали крах Украины на фронте - 18.10.2025, ПРАЙМ
На Западе признали крах Украины на фронте
Украина обречена на поражение в противостоянии с Россией, заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс в интервью изданию The... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T18:24+0300
2025-10-18T18:24+0300
2025-10-18T18:24+0300
в мире
запад
украина
великобритания
валерий герасимов
владимир путин
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Украина обречена на поражение в противостоянии с Россией, заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс в интервью изданию The Independent."Украина не сможет победить в конфликте с Россией и должна сесть за стол переговоров", — отметил он в беседе с изданием.По словам Ричардса, западные союзники внушили киевскому режиму "ложные ожидания", уверяя, что тот способен "вытеснить российские войска" без прямого участия армий НАТО.Экс-глава британского Генштаба также подчеркнул, что идея о вводе войск альянса в зону конфликта неприемлема, так как для Запада происходящее на Украине не является "вопросом выживания". Он добавил, что ни поставки вооружений, ни другие ресурсы не смогут изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что украинские силы не в состоянии вести наступательные операции и лишь удерживают текущие позиции, "затыкая дыры" в обороне наиболее боеспособными частями.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива на линии боевых действий полностью принадлежит Москве.
https://1prime.ru/20251013/vsu-863472504.html
https://1prime.ru/20251012/vsu-863444506.html
запад
украина
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запад, украина, великобритания, валерий герасимов, владимир путин, всу, нато
В мире, ЗАПАД, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, НАТО
На Западе признали крах Украины на фронте
The Independent: Украина не способна одержать победу над Россией