На Западе признали крах Украины на фронте

2025-10-18T18:24+0300

в мире

запад

украина

великобритания

валерий герасимов

владимир путин

всу

нато

МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Украина обречена на поражение в противостоянии с Россией, заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс в интервью изданию The Independent."Украина не сможет победить в конфликте с Россией и должна сесть за стол переговоров", — отметил он в беседе с изданием.По словам Ричардса, западные союзники внушили киевскому режиму "ложные ожидания", уверяя, что тот способен "вытеснить российские войска" без прямого участия армий НАТО.Экс-глава британского Генштаба также подчеркнул, что идея о вводе войск альянса в зону конфликта неприемлема, так как для Запада происходящее на Украине не является "вопросом выживания". Он добавил, что ни поставки вооружений, ни другие ресурсы не смогут изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что украинские силы не в состоянии вести наступательные операции и лишь удерживают текущие позиции, "затыкая дыры" в обороне наиболее боеспособными частями.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива на линии боевых действий полностью принадлежит Москве.

запад

украина

великобритания

