Алиев рассказал о росте товарооборота Азербайджана и Казахстана

Алиев рассказал о росте товарооборота Азербайджана и Казахстана - 18.10.2025, ПРАЙМ

Алиев рассказал о росте товарооборота Азербайджана и Казахстана

18.10.2025

БАКУ, 18 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с Казахстаном достиг 547 миллионов долларов с января по август 2025 года, что в три раза больше показателей аналогичного периода 2024 года, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. "Объем товарооборота между странами в 2024 году составил 470 миллионов долларов, а за период с января по август 2025 года достиг 547 миллионов долларов, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года более чем в три раза", - сказал Алиев в интервью казахстанскому Kazinform. По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано порядка 250 коммерческих структур с участием казахстанского капитала. "Объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 миллионов долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджан составили 136 миллионов долларов. Эти показатели свидетельствуют о взаимной заинтересованности сторон в долгосрочном партнерстве и устойчивом развитии", - отметил Алиев. Президент Азербайджана также подчеркнул, что объем транзитных перевозок между двумя странами в 2024 году достиг более 3,5 миллиона тонн, что на 20% превышает показатели предыдущего периода. По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября Алиев посетит республику с государственным визитом.

