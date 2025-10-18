https://1prime.ru/20251018/tovarooborot-863656090.html

Товарооборот между Россией и арабскими странами достиг $34 миллиардов

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Товарооборот между Россией и арабскими странами в настоящее время достигает порядка 34 миллиардов долларов, вместе с тем имеется потенциал для роста до 50 миллиардов, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков. "Если мы говорим про 22 страны, входящие в Лигу арабских государств, то объем товарооборота за 2024 год достиг порядка 34 миллиардов долларов… Имеется потенциал для достижения 50 миллиардов долларов и выше", - сказал он РИА Новости. По словам собеседника агентства, несмотря на ограничения с платежами, товарооборот вырос на 5-10 процентов за последний год. Он также отметил, что российские товары становятся все более востребованными на рыках арабских стран. Речь идет как о продуктах питания, так и других товарах и технологиях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 октября в 9.00 мск.

россия