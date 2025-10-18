https://1prime.ru/20251018/tramp-863655824.html
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия - 18.10.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия
Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T01:36+0300
2025-10-18T01:36+0300
2025-10-18T01:36+0300
экономика
россия
общество
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863655824.jpg?1760740597
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения.
"Они должны остановиться там, где находятся", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее в пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действия
Трамп призвал Россию и Украину прекратить боевые действия
ВАШИНГТОН, 18 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действие на текущей линии соприкосновения.
"Они должны остановиться там, где находятся", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее в пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.
В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.