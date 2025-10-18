Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил Зеленскому, что не будет поставлять ракеты Tomahawk, пишут СМИ - 18.10.2025
Трамп заявил Зеленскому, что не будет поставлять ракеты Tomahawk, пишут СМИ
Трамп заявил Зеленскому, что не будет поставлять ракеты Tomahawk, пишут СМИ - 18.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил Зеленскому, что не будет поставлять ракеты Tomahawk, пишут СМИ
Добавлены подробности (третий абзац) и бэкграунд. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T02:27+0300
2025-10-18T02:27+0300
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", передает портал Axios со ссылкой на источники. "В пятницу в ходе напряженной встречи президент Трамп заявил... Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, по крайней мере, на данный момент", - говорится в материале. По словам источников, Зеленский активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk, однако Трамп давал ему отпор и не проявлял гибкости по этому вопросу. Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
02:27 18.10.2025
 
Трамп заявил Зеленскому, что не будет поставлять ракеты Tomahawk, пишут СМИ

Axios: Трамп не намерен поставлять Украине ракеты Tomahawk

Добавлены подробности (третий абзац) и бэкграунд.
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", передает портал Axios со ссылкой на источники.
"В пятницу в ходе напряженной встречи президент Трамп заявил... Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, по крайней мере, на данный момент", - говорится в материале.
По словам источников, Зеленский активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk, однако Трамп давал ему отпор и не проявлял гибкости по этому вопросу.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
